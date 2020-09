Se suman otros sectores a la movilización que harán transportistas escolares

Economía Transportistas escolares se manifestarán el próximo jueves

Jorge Pesoa, trabajador del servicio de viajes y turismo provincial y nacional

a la movilización que harán transportistas escolares.definió: "Nuestra actividad es crítica. Es entendible lo que pasa, tenemos que cuidarnos, pero nuestra situación económica es letal, para nosotros y para los sectores hotelero, de agencias de viaje, gastronómicos. Son empresas que se están viniendo abajo, no tiene la posibilidad de reabrir sus puertas". En el mismo sentido expuso que. "Estamos a la espera y ansiamos que sea pronto porque el sector está muy necesitado de una ayuda. Al no poder trabajar, nuestros ingresos son cero", aportó."El 10 de septiembre, los que componemos el grupo de turismo, vamos a apoyar al transporte escolar.", manifestó respecto al reclamo que harán la semana próxima.Dijo que en su caso particular "alY además tuve que agregar 9 mil pesos para poder acceder a la obra social con mi familia. No vi ese dinero".Ante esta situación, aseveró: "Espero que en Nación vean lo que está pasando con el transporte escolar, sino también de turismo. La situación es crítica. Hay muchos colegas que están haciendo otra actividad para apaliar la situación, desde sacar las butacas y transportar mercadería de supermercado, han hecho ventas de distintos artículos de consumo masivo. He visto camionetas como la que tengo yo, con las que se han dedicado a vender maples de huevo. La gente tiene que comer, salir adelante, tenemos familias. En algo nos reinventamos".Estimó quey el que tiene más de dos vehículos sabe que con cada uno, es una familia que depende de ese transporte".