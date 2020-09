Paritarias: Gran parte de los acuerdos salariales quedan detrás de la inflación

"En el transcurso de estos ocho meses, los índices de actividad económica se destruyeron, los salarios reales llegaron a caer incluso en términos nominales (hecho que no ocurría hace casi 20 años), y los puestos de trabajo sufrieron una merma sin precedentes", señala un informe de la consultora Synopsis.El estudio que arroja que los aumentos salariales logrados en los acuerdos paritarios de los grandes gremios quedan por detrás de la inflación.Al comparar la inflación acumulada en los primeros siete meses del año con los acuerdos paritarios de los 13 principales sindicatos se observa que en 10 casos el costo de vida superó a los salarios.. Por el contrario, el gremio de los choferes, con una caída de 20%, es uno de los de los más golpeados, con el agravante de ser sumamente dependientes de subsidios.Con un acuerdo anual de mejora salarial del 30%, el Sindicato de Camioneros le puso una referencia insoslayable al proceso paritario que "empieza a adquirir como característica destacada la inclusión de cláusulas de revisión para defenderse de la inflación futura".El mes pasado, los bancarios, uno de los gremios más importantes del país, destrabaron su paritaria y firmaron en torno de 26% anual. Por su parte, la Unión Obrera Metalúrgica acordó un pago único de $ 30 mil pesos en cinco cuotas de $ 6 mil pesos mensuales desde agosto, y discutirá el resto de la paritaria hasta marzo de 2021 en diciembre."Con estos dos antecedentes queda marcada la pauta para el resto de los grandes gremios que aún no lograron sellar sus acuerdos", sostiene la consultora. Se considera que "la cláusula de revisión vuelve a estar más vigente que nunca y la misma sirvió como palanca para poder apalear la crisis, y de esta manera, firmar acuerdos que a priori, parecen quedar por debajo de las expectativas de inflación". Cabe señalar que el consenso de los economistas proyecta en casi 40% a la suba de los precios para el año en curso.Synopsis prevé que muchos gremios que no tienen tanto poder, probablemente continúen con sus paritarias cortas, las cuales supieron ser efectivas en los momentos más críticos en términos de inflación y devaluación.Al 20 de agosto se llevaban celebrados solo 23 acuerdos salariales sectoriales, que cubrían un millón de asalariados privados, lo que representa el 19% del total de los trabajadores formales del sector privado.La mayor parte, el 57% de las paritarias, acordó un plazo de vigencia comprendido entre 4 y 7 meses, luego de los cuales las partes definieron que volverán a reunirse para analizar la situación salarial de los trabajadores.El criterio principal utilizado para otorgar los aumentos consistió en establecer porcentajes de incremento sobre los salarios básicos definidos en el convenio colectivo respectivo: el 78% del total de los acuerdos firmados utilizaron este criterio, entre los que se destacan los convenios de Camioneros, Encargados de edificios y Bancarios.Las restantes paritarias acordaron el pago de sumas fijas durante algunos meses del año, con incidencia porcentual dispar sobre las distintas categorías profesionales contempladas en el convenio colectivo. Los acuerdos se ubicaron entre el 23 y 30%, mostrando una fuerte desaceleración con respecto a los incrementos acordados en años anteriores.