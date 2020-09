Guzmán: La reestructuración de deuda "pondrá en orden las finanzas públicas"

"Esperamos tener con el FMI negociaciones basadas en la responsabilidad y el entendimiento de cuál es la situación de Argentina hoy", señaló el ministro de Economía, Martín Guzmán.

El funcionario participó en una reunión del Foro Europeo Alpbach, una plataforma interdisciplinaria para la ciencia, la política, los negocios y la cultura europea, junto al Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz.



El ministro reiteró que el Fondo Monetario "jugó un papel positivo en la reestructuración de la deuda argentina".



"En las negociaciones con el FMI apuntamos a reemplazar el programa que Argentina y el FMI firmaron en 2018 y que no funcionó, por uno que funcione", añadió el titular del Palacio de Hacienda.



Al referirse a la reestructuración de la deuda pública, dijo que fue "un paso muy importante para avanzar en el camino de poner en orden las finanzas públicas y restaurar condiciones que permitan que la economía se pueda recuperar".



"Restaurar la sostenibilidad era fundamental y significa que queríamos redefinir nuestros compromisos de una manera que fuera coherente con una economía que pudiera recuperarse y sostener esa recuperación en el tiempo", añadió.



Dijo que la sostenibilidad de los pagos de deuda "también es importante para los acreedores, porque si el país no tiene la capacidad para pagar, el valor de los bonos también es muy bajo, refleja el hecho de que el país no puede pagar".



El ministro destacó que la reestructuración de deuda de la Argentina "fue la primera en la que se pusieron a prueba las Cláusulas de Acción Colectiva modernas, que demostraron ser valiosas y esperamos que lo sigan siendo en reestructuraciones posteriores, pero necesitamos algo más que un buen lenguaje contractual".