UIER destacó anuncios para la industria que realizó el Gobierno nacional

Leandro Garciandía, presidente de la Unión Industrial de Entre Ríos (Uier) valoró los anuncios que realizó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, durante el día de la industria. "Me ilusiona", sintetizó el dirigente fabril al referirse a las políticas de financiamiento y crédito para apuntalar el proceso productivo



Garciandía dijo que el mensaje de Kulfas cayó "muy bien". "La primera impresión es muy buena. El tema central es el crédito, la reactivación de la economía y del aparato industrial. Claramente, todo lo que se anunció ayer (por el miércoles) tiene que ver con eso. Se habla de 450 mil millones de pesos (en préstamos) con una tasa de fomento y a 10 años y también de crear una banca de desarrollo que, si es como la de Brasil, será una herramienta que impulsará la inversión y el desarrollo de la actividad privada".



"Vamos a salir con más actividad privada invirtiendo y generando empleo", sintetizó el dirigente fabril.



Además, subrayó la posibilidad de que las pymes, el sector más golpeado por la crisis, puedan acceder a aportes no reembolsables y obtener créditos que financien hasta el 70% de los proyectos productivos.



También marcó la importancia de que el Estado acompañe el desarrollo de industria 4.0 y de las redes para poder tener una mejor interconexión y optimizar la transmisión de datos.



"Hasta ahora son anuncios, pero van en la dirección de lo que nosotros pregonamos y que necesita el sistema para poder desarrollarse", agregó.



Al respecto, señaló que lo anunciado por Kulfas "no tiene fecha de ejecución. Hay que esperar un poco a que tomen forma y se materialicen. Las ganas que tengo de que ocurran son muchísimas, pero hay una realidad: cuando se traducen los $ 450 mil millones a dólares a tipo de cambio oficial, son alrededor u$s 7 mil millones, mientras que se ve que el Estado tiene problemas para financiar los u$s 200 mensuales del dólar-ahorro que son unos 800 millones de dólares por mes. Esta todo muy bien, pero hay que ver de dónde saldrá" el recurso financiero, señaló.



"Abrimos una puerta de esperanza, ojalá que ocurra. Me ilusiona. Esperemos que no sea una decepción", planteó.



La entidad fabril madre, la Unión Industrial Argentina, llevó ante las autoridades naciones un documento de 85 páginas en el que resumen aportes para la recuperación post-pandemia. Los ejes principales son:



- una política monetaria que fomente el ahorro en moneda local,



- una política cambiaria previsible que sustente a la inversión productiva con precios relativos favorables y que permita relajar gradualmente los controles cambiarios -comprendiendo que la restricción de divisas genuinas ha sido la principal limitación al desarrollo productivo-,



- una política tributaria que promueva la inversión y el empleo con políticas e incentivos focalizados,



- una política de ingresos que reduzca la nominalidad de la economía y establezca precios relativos estables que brinden mayor previsibilidad para todos los sectores.



"Y la seguridad jurídica", apuntó Garciandía. El presidente de la Uier sostuvo que estas acciones deben tomarse en conjunto porque "una sola de estas medidas tomadas de forma individual sin avanzar sobre las otras, no sirve". "Hay que tener un plan de acción que contemple políticas claras. El plan tiene que ser serio, responsable, aplicarlo y ponerlo en funcionamiento. Hay que tenerlo: no se pueden tocar de forma aislada todas estas variables económicas", consignó.



La forma de vincularlas es "a través de los objetivos que se quieren lograr, las metas que cumplir. Cada una de las medidas es un engranaje que tiene importancia por sí misma", agregó.



Por último, dejó sentado que es necesario que haya correspondencia de estas acciones a nivel macro y en el orden nacional con las que se tomen en el plano provincial y municipal.



"Tenemos que mostrar intención de ir en esta dirección. Esto implica por parte de la Provincia y de los Municipios recorrer los mismos caminos. No sirve nada que se comiencen a implementar medidas de financiamiento e inversión y que una Municipalidad suba las tasas. Hay que ser coherente: si queremos que la industria se desarrolle, todos los estamentos deben estar alineados".



"Entre Ríos, al no tener herramientas para implementar decisiones, por lo menos no debe entorpecer lo que quiere hacer el Gobierno nacional", añadió. Uno de los ejemplos de esas trabas que podría poner la Provincia es no reparando los caminos y la infraestructura, consignó.



"La generación de puestos de trabajo es lo que permitirá evolucionar la economía", concluyó. (APF)