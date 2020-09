El tercer pago del IFE impactará en casi 9 millones de familias argentinas

El Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, encabezó la reunión del Gabinete Económico donde se trató, entre otros temas, el cronograma del tercer pago del IFE, que va a impactar en casi 9 millones de familias argentinas.Del encuentro formaron parte los titulares del ministerio de Trabajo, Claudio Moroni; de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Pesce; de la Anses, Fernanda Raverta y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco.La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Fernanda Raverta, señaló que aunque no haya finalizado el cronograma de pagos del tercer IFE, el impacto del mismo se puede ver "en los comercios de proximidad, en la economía local y en el consumo de las familias". A su vez destacó la importancia de haber caracterizado a los sectores más vulnerables del sistema de trabajo formal como los chicos de 18 a 24 años, los mayores de cincuenta, y las mujeres, ya que "nuestro desafío es volver a poner la Argentina en marcha, y eso se logra con un mercado laboral que incorpore a los argentinos y argentinas, a la población económicamente activa".Por último, Raverta afirmó: "La crisis económica que vivimos en estos últimos 4 años dejó a millones de argentinos afuera de la posibilidad de trabajo y salario digno. Nosotros vamos a trabajar para incorporar a todos, porque no hay una Argentina que se desarrolle sin que se desarrollen sus familias y no hay familias que se desarrollen si no hay una política de Estado que desarrolle a la Argentina".El Plan Potenciar Trabajo fue otro de los puntos importantes de la reunión del gabinete económico. Al respecto de ello, el Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, expresó: "Pusimos en marcha el plan que, básicamente, apunta a la mano de obra intensiva en cinco sectores: construcción; producción de alimentos; textil; la economía del cuidado que son las personas que cuidan a otras personas; y reciclado. En esos cinco sectores productivos vinculamos el plan social con el trabajo". Además, agregó que se apunta a crear 300.000 puestos de trabajo mediante las diferentes herramientas del plan.Arroyo también explicó los alcances de los cambios producidos en las cuentas de los beneficiarios de planes sociales: "Agregamos algo muy importante, que es un cambio en las cuentas del Banco Nación: las personas con planes, que son casi 600.000, vienen cobrando con las tarjetas del banco, pero las cuentas estaban a nombre del ministerio y no de las personas. Ahora van a pasar a tener una caja de ahorro a su nombre, lo que les permitirá aumentar ingresos. O sea que si alguien tiene un plan social y además hace changas y le pagan con un cheque, lo puede depositar en la cuenta o si lo contratan para una tarea particular, le pueden transferir directamente a su cuenta".Del encuentro de Gabinete Económico también participaron el secretario de Política Económica, Haroldo Montagú; y la jefa de asesores del ministerio de Economía, Melina Mallamace.