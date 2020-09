El Banco Central perdió u$s 142 millones de reservas en el primer día de agosto

Numerosos usuarios reportaron inconvenientes para acceder al home banking y adquirir dólares, en lo que fue el primer día de la renovación del cupo mensual de u$s 200.El Banco Central informó que las reservas cayeron a u$s 42.701 millones, lo que representó una merma de u$s 142 millones respecto del lunes.Desde el inicio de la jornada se dieron dificultades para iniciar sesión en las plataformas virtuales de las entidades financieras, mientras en otros casos era posible ingresar, aunque no se podía comprar divisas.En redes sociales, usuarios reportaron incluso que contaban con la posibilidad de vender moneda extranjera, pero no adquirirla.Fuentes del sistema financiero indicaron a la agencia NA que la gran afluencia del público para comprar dólares con el cupo mensual permitido provocó un colapso en las plataformas de los bancos.Señalaron que sobre el final de la jornada el sistema se normalizó ante una menor presión para comprar divisas.Estimaron, además, que la fuerte demanda en el primer día del mes se debe en parte a la incertidumbre de los ahorristas respecto de la posibilidad de una profundización del cepo cambiario.También influyó en las demoras para operar la adecuación llevada a cabo por las entidades financieras en su sistema, tras conocerse el lunes a última hora que el Banco Central bloqueó casi 15 mil cuentas por infracciones a la ley penal cambiaria a raíz de maniobras de "coleros digitales".La medida adoptada por la autoridad monetaria alcanza a 14.858 personas que tendrán suspendida todo tipo de operatoria, pero también comprende a alrededor de 130 organizadores de estas maniobras.Este martes, el dólar "solidario" con el recargo del 30 por ciento superó los $102.A fines de mayo, los ahorristas también habían atravesado dificultades para acceder al home banking, aunque en esa oportunidad directamente se vieron imposibilitados de realizar la operación.Las entidades financieras en ese entonces también estaban adaptando su sistema ante medidas oficiales para profundizar el control en la plaza cambiaria.