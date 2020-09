El sector turístico, preocupado por medidas aplicadas en Paraná y Gualeguaychú

La Cámara Entrerriana de Turismo (CET), expresa su "gran preocupación ante las nuevas medidas aplicadas en las ciudades de Gualeguaychú, Paraná, San Benito, Oro Verde y Colonia Avellaneda, de acuerdo al DNU 714/20 y decreto provincial 1376/20, reconociendo que son acciones destinadas a cuidar la salud pero que impactan contra la reactivación económica de la actividad privada".



"Somos conscientes que la situación sanitaria está llegando a un límite que enciende alarmas, como también, somos conscientes que la actualidad de nuestros socios, es más que alarmante, es caótica, desde el inicio de esta eterna cuarentena, ellos vienen trabajando de manera incansable para lograr cumplir los requisitos y protocolos impuestos por el estado, a fin de poder reanudar sus actividades comerciales; tal es el caso de los enmarcados en el sector gastronómico, quienes luego de dar cumplimiento a los protocolos exigidos y, sin haberse registrado un solo caso de contagio comprobado debido a la concurrencia a algún local, debieron cerrar sus puertas y regresar a trabajar a pérdida, mediante la modalidad delivery o take away (para llevar)", indicaron.



La inversión realizada "por el empresariado gastronómico entrerriano ha sido muy importante, ya sea en infraestructura como en capacitación y adaptación del personal a esta nueva realidad, para poder comenzar a operar. El hecho de verse obligado a cerrar sus puertas nuevamente, significa la estocada que dará fin al incesante intento de recuperación económica del sector gastronómico en particular y turístico en general".



Desde la CET, "impulsamos la creación de los protocolos para la Hotelería y Gastronomía en la provincia de Entre Ríos, motivados por la necesidad de brindar nuestros servicios a quienes por razones laborales o de salud, debían trasladarse fuera de su lugar de residencia habitual, convencidos de que nuestros servicios son esenciales, de la misma manera que lo son muchas actividades industriales y comerciales".



"Sabemos que la actividad turística plena, traerá aparejado un mayor riesgo de contagio y proliferación del virus, por tal motivo, se hace imperioso en estos momentos acompañar a los prestadores de cada localidad en su esfuerzo por conservar la actividad, a sabiendas de la importancia que el sector tendrá en la recuperación económica y social, generando recursos genuinos y permitiendo una equitativa distribución de riquezas", señalaron.



Esta Cámara "representa los intereses de los prestadores turísticos de toda la provincia, como tal, bregamos por aunar criterios de trabajo con el gobierno provincial para encontrar una salida a esta penosa situación, que a la fecha ha provocado la pérdida de incontables fuentes laborales".



Actualmente "la pandemia nos interpela a cuidarnos, sumándonos a los esfuerzos de toda la comunidad, pero sin olvidarnos, que perseguimos la vuelta a la normalidad, incluyendo nuestra necesidad de trabajar".