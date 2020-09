Moody's comenzará el proceso de revisión de la calificación crediticia de Argentina "en las próximas semanas o meses", adelantó hoy Gabriel Torres vicepresidente de la calificadora quien se manifestó preocupado por la realidad financiera del país.Torres consideró una nueva noticia que la Argentina haya avanzado en la renegociación de la deuda, pero alertó que "el riesgo de default a largo plazo sigue siendo muy alto".Se manifestó además preocupado en cuanto al tema cambiario, "por la caída de reservas con un dólar artificialmente bajo", señaló según publicóY planteó: "Tarde o temprano va a haber una devaluación. El acuerdo baja un poco la presión cambiaria y el Central busca que brecha no sea tan alta. Cuando vayan a devaluar habrá más inflación y eso va a ser uno de los dolores de cabeza hacia adelante", dijo."Preocupa la caída de reservas, es algo que vimos muchas veces. Hay un dólar artificialmente bajo con un límite a la compra. Y siempre aparece el riesgo de que luego haya una devaluación muy fuerte", reconoció.Y advirtió: "La presión va a seguir y va a haber una devaluación mientras más se espera será peor, porque la presión ya está instalada".En un seminario web, remarcó que "no hay planes actuales para ajustar la calificación crediticia de Argentina" que se ubica en "Ca" con perspectiva negativa, lo que implica pérdidas significativas para los tenedores de bonos."No tenemos una fecha exacta" para la revisión. El intercambio de deuda le da flexibilidad al gobierno para resolver el financiamiento, pero no aborda el problema de deuda subyacente de Argentina. Fuente: (ElCronista).-