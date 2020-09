El dólar "blue" cayó a $ 133 y el Central vendió u$s 100 millones de reservas

Solidario

El dólar blue perdió $ 2 y se colocó en los $ 133 en la primera rueda de septiembre, en la que el Banco Central (BCRA) habría volcado unos u$s 100 millones de sus reservas al mercado para atender la demanda ante la falta de oferta.El dólar mayorista sumó 7 centavos y cerró a $ 74,25 por unidad, precio al que el Banco Central colocó su ficha por u$s 50 millones en el MULC.El dólar minorista sumó 25 centavos y cerró a $ 78,25 en las pantallas del Banco Nación (BNA).En tanto, el dólar "solidario" superaba la barrera de los $102 para la venta. La divisa norteamericana a la que pueden acceder los ahorristas comenzó el mes con tendencia alcista y ganaba unos 18 centavos respecto del lunes.De esa manera, el denominado dólar "turista" perforaba el techo de los $102, para llegar a ser ofrecido a un promedio de $102,05.El dólar blue, por su parte, bajaba a $134 en las "cuevas" de la city tras conocerse que la Argentina consiguió una adhesión del 93,55% al canje de deuda emitido bajo legislación extranjera, lo que elevó el porcentaje de reestructuración al 99%.Las cotizaciones financieras rompían con una racha de seis sesiones en baja y subían. Fue en un día de alta volatilidad. El dólar MEP operaba a $ 123,91 con lo que retrocedía 1,9%, mientras que el contado con liqui subía 2,9%, aunque con fuertes oscilaciones a la baja, hasta los $ 129,09."Tras desinflarse en las últimas ruedas, los dólares financieros se reacomodan al alza, aunque en un clima de reducida operatoria y elevada volatilidad a raíz de la implementación del canje de deuda, con lo cual recién en las próximas semanas habría mejores referencias", destacó el economista Gustavo Ber.Ayer, con el fin de mes, el saldo vendedor del Banco Central en agosto arrojó números rojos. Es que la autoridad monetaria habría vendido unos u$s 1162 millones de sus reservas para asistir la falta de oferta genuina.Otra preocupación es la venta de dólar ahorro. La posibilidad de reducir el cupo de u$s 200 fue analizada en agosto y reconocido por el propio presidente Alberto Fernández.El mes pasado hubo demanda récord de dólares: 3,9 millones de personas compraron u$s 753 millones en julio. Así lo reveló el BCRA. La cifra representa un incremento del 20% respecto del mes previo. En promedio las personas adquirieron u$s 192, casi la totalidad del cupo de u$s 200. Fuente: El Cronista