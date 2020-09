El patentamiento de motos creció un 13% mensual en agosto

La cantidad de motos patentadas durante agosto registró una caída del 4,5% en comparación con igual período de 2019, pero con relación a julio se produjo una suba del 13%, según la cámara de empresarios del sector.



"Las cifras de agosto muestran un crecimiento con respecto a las de julio, aunque concentrado en la gama baja", consideró la División Motovehículos de ACARA, la entidad que reúne a los concesionarios.



Agregó que "los concesionarios de motos consideran que es clave y aguardan con expectativas, el lanzamiento del plan de financiación del gobierno con tasa subsidiada".



Según informa la entidad, el número de unidades patentadas durante agosto fue de 26.457 motovehículos, un 13% más que en julio pasado cuando se registraron 23.411 unidades.



De esta forma, el acumulado de los ocho meses transcurridos del año ascendió a 161.090, un 33,7% menos que los 243.054 unidades del mismo período de 2019.



Carlos Movio, director institucional de ACARA, comentó: "si bien se observa un crecimiento con respecto a julio, el mismo está puntualizado en la gama baja, la media y alta gama perdieron mercado con respecto a Julio, y este crecimiento del mercado, solo en unidades de bajo valor, no mejora la rentabilidad, con costos en aumento".



"Hoy podemos decir que la oferta está dominando la demanda por el faltante de unidades en todas las marcas. De mantenerse esta tendencia, estimamos un mercado total de 280.000 y si bien valoramos que siga vigente el plan ahora 12/18, que es de suma importancia para el negocio, aguardamos con expectativas el lanzamiento del plan de financiación del gobierno con tasa subsidiada", remarcó.



En cuanto a la participación, no hay cambios de posiciones: Honda lidera el mercado con 5.229 unidades seguida por Motomel con 3.973; Corven está en la tercera ubicación, con 3.897, y Gilera, que se mantiene en el cuarto escalón por tercer mes consecutivo, 3.435 unidades.



Por su parte Keller, con 1.557 unidades patentadas, sigue en el top five por segundo mes consecutivo, y envía a Yamaha, que supo estar cuarta, a la sexta posición.