Argentina sale del default: Puntos principales de la reestructuración de deuda

Argentina consiguió una adhesión del 93,55% al canje de deuda emitido bajo legislación extranjera y así el porcentaje de reestructuración se eleva al 99% por activación de cláusulas de acción colectiva, anunció el ministro de Economía, Martín Guzmán. Así, el país logra salir de un nuevo default.Guzmán hizo el anuncio en un acto realizado en el Museo del Bicentenario encabezado por el presidente Alberto Fernández y en el que también participaron la vicepresidenta Cristina Kirchner, gobernadores -algunos por videoconferencia- y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa."Ahora vienen otros desafíos, el primero, reactivar el mercado interno", dijo el presidente Fernández.Guzmán destacó que "en los últimos días se trabajó en una oferta, que tuvo una aceptación masiva por parte de los acreedores, fruto del proceso de diálogo. Hoy el 99% de la deuda pública en moneda extranjera ya ha quedado reestructurada. Esto pone a la Argentina en una situación más sana y sólida en comparación con aquella que enfrentaba el 10 de diciembre de 2019". .Este canje comprende a 29 bonos emitidos por un total de u$s 66.137 millones y permitirá al país tener un alivio financiero en la próxima década de u$s 37.700 millones y la tasa de interés promedio baja del 7% al 3.07%.El Gobierno necesitaba conseguir un elevado nivel de aceptación para que se activen las denominadas cláusulas de acción colectiva, para evitar demandas judiciales como las realizadas por los fondos buitre.Este mismo viernes 4 de septiembre quienes hayan ingresado a la operación tendrán en sus cuentas los nuevos títulos, con menores intereses y vencimientos más largos.En el discurso, Guzmán puntualizó que esta operación "da un horizonte financiero diferente para implementar políticas públicas en pos de recuperar la economía"."Si Argentina hubiese tenido que enfrentar esta carga de deuda, la consecuencia que hubiese tenido para las políticas públicas hubiese sido devastadora para cualquier proceso de desarrollo", advirtió.Agregó que "implicaba más ajuste en un momento de recesión, que era el camino que se había seguido durante los dos años previos y eso era una situación peor para la gente".El ministro informó por otra parte que el 15 de septiembre el Gobierno enviará al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto, que según adelantó tendrá una proyección de déficit fiscal primario del 4,5% del PBI."Ese presupuesto va a mostrar la visión de que en un contexto de una recesión tan profunda el Estado va a jugar un rol decisivo en política públicas para la recuperación", remarcó.Afirmó que "la situación era crítica, porque desde 2016 se inició un período de endeudamiento y el país terminó atrapado en una crisis profunda de deuda"."Era indispensable quitarse esa carga y por eso desde el día uno iniciamos un proceso de reestructurar para generar condiciones para los demás objetivos del desarrollo", aseguró.Dijo que la Argentina estaba en "default virtual" y agradeció el rol del Congreso que brindó el apoyo al proceso de reestructuración.Guzmán, detalló los principales conceptos de la reestructuración de la deuda pública bajo ley extranjera.- El 99% de deuda bajo ley extranjera ya ha quedado reestructurada porque la adhesión al canje fue de 93,5% y se alcanzaron los porcentaje que exigían las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC).- En los próximos diez años los pagos de la deuda disminuyen en u$s 37.700 millones y la tasa de interés promedio baja del 7% al 3.07%.- Esa disminución de compromisos de pago "nos da un horizonte financiero diferente para implementar políticas públicas en pos de recuperar la economía y establecerla en un sendero de desarrollo inclusivo y sostenido", dijo el ministro. .- "Generar alivio al sector público era fundamental par a que pueda llevar adelante las políticas públicas que argentina necesita para desarrollarse", agregó Guzmán.- "Ya hemos iniciado las conversaciones formales con el FMI".- El proyecto de ley de Presupuesto, tiene como meta fiscal un déficit primario de alrededor de 4,5% del PBI.De acuerdo con la propuesta acordada con los acreedores los primeros pagos de la deuda serán el 9 de enero y el 9 de julio próximos, y los nuevos bonos de compensación por intereses devengados comenzarán a amortizar en enero de 2025 y vencerán en julio de 2029.Los nuevos bonos 2030 en dólares y en Euros comenzarán a amortizar en julio de 2024 y vencerán en julio de 2030, y los nuevos bonos 2038 en dólares y en Euros a ser emitidos como contraprestación por los bonos de descuento existentes comenzarán a amortizar en Julio de 2027 y vencerán en enero de 2038.