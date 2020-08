Tras tocar récords, dólar CCL y MEP cerraron agosto con "calma"

El acuerdo para la reestructuración de la deuda de u$s65.000 millones, cuyo cierre auspicioso fue anunciado esta tarde por el ministro de Economía, Martín Guzmán, trajo alivio en el mercado cambiario: los tipos de cambio implícitos cerraron agosto con variaciones muy por debajo de las observadas en julio, luego de tocar récords históricos a lo largo del mes. El dato más preocupante tuvo que ver con la cantidad de divisas que el Banco Central (BCRA) perdió para contener el dólar oficial.



El dólar CCL subió un 1,4% a $125,79 en agosto (hoy bajó cinco centavos), por lo cual el spread con la cotización mayorista cerró en el 69,6%.



Por el contrario, el dólar MEP retrocedió un 0,5% a $121,57 en el mes (hoy cayó 15 centavos), lo cual dejó la brecha en el 63,9%.



Cabe recordar que, en julio, los tipos de cambio habían trepado hasta un 21,6% debido a que el contexto de crisis y la incertidumbre respecto a la resolución del canje de deuda contribuyeron a una mayor demanda por parte de los inversores.



El Gobierno anunció el 4 de agosto que se había llegado a un acuerdo con sus principales acreedores. La consecuencia inmediata fue que el dólar CCL -que surge de la compra y venta de bonos o acciones en la bolsa- retrocedió $2,82 (2,3%) a $119,18. Fue su caída diaria más alta desde el 22 de junio.



Con más fuerza, el dólar MEP, o Bolsa -similar operación a la del CCL pero dentro del país- descendió $5,72 (4,7%) a $116,28. De esta manera, registró su mayor pérdida en un solo día desde el 29 de abril.



Las consecuencias se hicieron aún más evidentes durante la última semana de este mes, cuando los tipos de cambio se desplomaron más de 6% debido a un período atípico en materia de operaciones e incluso cotizaciones dado que quienes buscan dolarizarse contaron con menor cantidad de instrumentos, producto del cierre del canje de la deuda.



Eric Paniagua, economista de EPyCA Consultores, dijo a Télam que la caída del dólar bursátil observada en la semana se debió una baja en la liquidez de los bonos que se utilizan para hacer la operatoria del MEP y el CCL.



Paniagua explicó que la idea de tener inmovilizados los títulos por cinco días -por el parking que impuso la Comisión Nacional de Valores- no resulta beneficioso para los inversores y por esa razón "muy poca gente demanda bonos y los que venden están interesados en hacerlo a una cantidad menor de dólares". Dólar oficial El dólar turista o solidario subió un 2,6% en agosto a $101,87 (+24 centavos este lunes), ya que que el billete minorista, sin el impuesto PAÍS, avanza en igual porcentaje a $78,36 (+18 centavos), en agencias de cambio y bancos de la city porteña de acuerdo al relevamiento de Ámbito.



Por su parte, el dólar en el Banco Nación cerró a $78 mientras que en el canal electrónico se consiguió a $77,95.



En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa subió 2,6% ($1,86) en agosto a $74,18 (+18 centavos este lunes) en un escenario en el que los precios respetaron como siempre los valores dispuestos por la regulación oficial. Se trata de un avance similar al registrado en julio.



En la rueda de mayor actividad del mes, la moneda norteamericana operó con leve tono comprador pero como siempre respetando la banda de fluctuación dispuesta por la autoridad monetaria.



Máximos en $74,18 y mínimos en $74,17, marcaron los registros extremos de un rango fijado por la regulación oficial, dieciocho centavos arriba de los valores anotados el viernes pasado. La necesidad de cobertura por el fin de mes y la destinada a atender obligaciones con el exterior alimentaron una demanda de divisas que tuvo que ser atendida por el Banco Central además de la colaboración de la oferta genuina.



En este contexto, el volumen operado en el segmento de contado ascendió un 63% a u$s274,737 millones, en el marco de lo cual la autoridad monetaria debió vender entre 20 y 40 millones de dólares, según fuentes privadas.



Como ocurre desde hace un tiempo en cada primera rueda de la semana, la autoridad monetaria dispuso una corrección algo mayor que compensa la inactividad del fin de semana, sin que eso altere el ritmo final del ajuste semanal.



En lo que va de 2020, el dólar mayorista sube un 23,9%, siempre como consecuencia de la estrategia de actualización fijada por el Banco Central.



"El cierre de agosto y la necesidad de compensar operaciones y posiciones que vencieron hoy impactó en el volumen de negocios, que fue el más alto para una jornada en el mes que acaba de finalizar", destacó el analista Gustavo Quintana.



Añadió: "todas las expectativas están puestas a partir de ahora en el cierre definitivo del canje de los títulos de deuda y del impacto que tendrá en la estrategia de regulación oficial del tipo de cambio, que todavía no muestra signos de cambios significativos cuando comienza el último cuatrimestre del año".



Las Reservas Brutas Internacionales del BCRA retrocedieron el viernes u$s133 millones en el acumulado de la semana, a pesar de que este viernes subieron u$s18 millones y cerraron en los u$s42.915 millones. Reservas El Banco Central (BCRA) se desprendió de unos u$s1.150 millones de sus reservas en agosto por la demanda de importadores y de ahorristas minoristas que utilizan a la moneda estadounidense como resguardo contra la constante depreciación del peso.



Se trata de la mayor pérdida de reservas en un mes desde que en octubre de 2019 debió desprenderse de 4.123 millones de dólares, cuando el Gobierno de entonces endureció los controles cambiarios.



"A nivel cambiario, en la última rueda de agosto, el dólar mayorista mantuvo su gradual deslizamiento a pesar de las pérdidas de reservas que implica para el banco central", dijo Gustavo Ber, economista titular de la consultora Estudio Ber.



La compra minorista de divisas, limitada por el BCRA a apenas 200 dólares mensuales por persona física, se suma a la demanda de los importadores en un contexto de una alta inflación y una retracción de la economía del país por tercer año consecutivo, agregaron.



Agentes financieros calculan que las reservas netas del BCRA rondan los 10.000 millones de dólares, mientras que la pandemia del coronavirus ha intensificado la búsqueda de refugio en la divisa estadounidense. Dólar blue El dólar blue cerró en baja este lunes, al ceder $1 hasta los $135, según un relevamiento de Ámbito en cuevas del microcentro porteño.



De esta manera, la brecha con el dólar mayorista cedió al 82%. El spread entre ambas cotizaciones llegó a rozar el 95% a fines de julio, y a alcanzar un máximo de 104% a mediados de mayo.



Tras caer hasta los $128 a inicios de mes y luego rebotar hasta casi su récord (de $140), el blue cierra el mes con una caída de $1.



Desde que inició la cuarentena, el blue acumula un alza de $50,50 (desde los $85,50 del 20 de marzo), producto, entre otras causas, de mayores restricciones, no sólo en el Mercado Único y Libre de Cambios, sino también para las operatorias con el dólar CCL y el MEP.



La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, aseguró que la brecha entre el dólar oficial y el paralelo "es una incomodidad" para el Gobierno, por lo que "se tiene que discutir" el desboblamiento cambiario.



"Es una incomodidad la brecha del dólar, tenemos problemas estructurales en el mercado de cambios. No nos encantan los controles cambiarios, pero tenemos que ir trabajando sobre esto", remarcó la funcionaria en declaraciones radiales.



En ese sentido, consideró que "el desdoblamiento cambiario se tiene que discutir" y advirtió: "No descartamos nada". Futuros En el mercado de futuros Rofex, se operaron u$s2.211 millones, mayormente en roll over y pasando posiciones a septiembre con una tasa levemente mayor al 36 %. Los plazos mantienen leves bajas y el BCRA sigue con sus posturas disuasorias.



Fin de año a $85,61 con una TNA de 46,10%. Las posiciones de contratos abiertas totalizaron la suma de u$s5.495 millones.