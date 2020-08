Condición de vida: El 12% de la población no tiene acceso al agua corriente

En el informe del Instituto de Sociedad y Economía (ISE) de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la UADER, al que accedió, se destaca que "a partir del último informe del Indec, que revela las condiciones de vida de los argentinos, se puede verificar que más de 7.5 millones de personas se encuentran en condición de hacinamiento".Se considera hacinamiento, a las limitaciones que éste genera a los miembros de los hogares en materia de privacidad, salud y generación de entornos aptos para el estudio y la socialización Si se profundiza el análisis en "hacinamiento crítico" - más de 3 personas por habitación -, la población alcanzada es de 2.25 millones de personas.Se considera un saneamiento apto o adecuado, aquella vivienda con tenencia de baño dentro de la misma, con exclusividad de uso y el de desagüe acorde a las normas de sanidad. Se definen como hogares con saneamiento inadecuado aquellos que presentan al menos una de estas características: a) no poseen baño, b) poseen el baño fuera del terreno, c) comparten el baño con otros hogares, d) el desagüe del baño no está conectado a la red pública (cloaca) ni tampoco a cámara séptica, o e) el baño no tiene descarga de agua.El 13.8% de los hogares en Argentina, no presenta condiciones aptas de saneamiento. En efecto, la cantidad de población afectada por esta problemática, asciende a 7 millones de habitantes.Otro indicador de suma importancia es la cantidad de personas con acceso al agua corriente. El Indec señaló a diciembre de 2019, que 5.3 millones habitantes no acceden a este bien público esencial (agua corriente). Por su parte, 15.1 millones de habitantes no acceden a cloacas y 15 millones no acceden a gas en red.Por último, en el informe se analiza, la calidad de los materiales con que fueron construidas las viviendas. En rigor, se destaca, que el 25% de las personas en Argentina yace en una vivienda de calidad insuficiente. Es decir, 11.25 millones de habitantes poseen o habitan una vivienda en condición precariedad. En cantidad de viviendas este guarismo alcanza a al 19% de las mismas en la República Argentina.