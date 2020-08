Buscan que puestos de diarios sean "unidad polifuncional de servicios"

"Tenemos dos resoluciones en el Ministerio (de Trabajo) en donde planteamos la entrega de `e-commerce´ en el puesto de diario", sostuvo el gremialista.



En diálogo con el programa Tesis Política, que conduce Román Lejtman en Radio Rivadavia, el ex diputado nacional explicó que la iniciativa planteada por su sector implica que el consumidor vaya "el domingo al kiosko de la esquina y busque el paquete" de la compra realizada.

"Somos una actividad centenaria", indicó el dirigente peronista y sostuvo que busca "convertir" al tradicional puesto de diario en "una unidad polifuncional de servicios".



"Lo venimos planteando hace más de una década. El papel está en caída libre y va a quedar reducido a un nicho mínimo", alertó.



Así, Plaini destacó que no quiere vivir "en un país desbordado por la pobreza" y cuestionó a "la burocracia del propio Estado".



"No logra dar respuesta y no termina de entender que podemos dar servicio a la comunidad", fustigó el líder de los canillitas, quien consideró que el Gobierno todavía no respondió a sus pedidos por la pandemia de coronavirus.



"Estamos buscando resolver esto. Entiendo la situación que vivimos, que es inédita", evaluó, por lo que insistió respecto de su iniciativa: "Tenemos que hacerlo".



El gremialista consideró que la Argentina debe apuntar al "consumo interno, protección de la mano de obra, la producción nacional", así como también recomendó "que se abra tecnológicamente".



Aseguró que hay "tres ejes centrales para la discusión", vinculados con "la producción, el empleo y la tecnología".



De acuerdo con su criterio, "es clave que la CGT vuelva a ser un factor de poder" para que "el sector empresarial y sindical" definan "la Argentina de los próximos 25 años".



