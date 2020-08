Dólar blue tuvo su peor caída desde el anuncio del acuerdo del canje

El dólar blue sufrió este viernes su peor caída diaria desde el anuncio del acuerdo del canje a principios de mes, al bajar $2 a $136, según un relevamiento de Ámbito en cuevas del microcentro porteño.



La de este viernes, se trata de la segunda baja en la semana (considerando que el lunes el billete cayó $1), y del retroceso más pronunciado desde el 4 de agosto pasado, día en el que el blue se hundió $8 a $128, luego de que Ministerio de Economía diera a conocer el acuerdo con los grandes acreedores privados por la restructuración de la deuda soberana en dólares bajo ley extranjera.



Así, a lo largo de toda la semana, el paralelo registró una merma de $2, para regresar a los mismos valores de fines de julio.



De esta manera, la brecha con el dólar mayorista cedió al 83,8%. El spread entre ambas cotizaciones llegó a rozar el 95% a fines de julio, y a alcanzar un máximo de 104% a mediados de mayo.



La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, aseguró que la brecha entre el dólar oficial y el paralelo "es una incomodidad" para el Gobierno, por lo que "se tiene que discutir" el desboblamiento cambiario.



"Es una incomodidad la brecha del dólar, tenemos problemas estructurales en el mercado de cambios. No nos encantan los controles cambiarios, pero tenemos que ir trabajando sobre esto", remarcó la funcionaria en declaraciones radiales.



En ese sentido, consideró que "el desdoblamiento cambiario se tiene que discutir" y advirtió: "No descartamos nada".



Desde que inició la cuarentena, el blue acumula un alza de $51,50 (desde los $85,50 del 20 de marzo), producto, entre otras causas, de mayores restricciones, no sólo en el Mercado Único y Libre de Cambios, sino también para las operatorias con el dólar CCL y el MEP.