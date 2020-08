Incendios: Califican de "incalculable" el daño en 40.000 hectáreas de Córdoba

El coordinador del Observatorio Regional del Cambio Climático de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), Luis Tuninetti, afirmó que es "incalculable el daño ambiental y económico" generado por los incendios que se registraron en Córdoba en las últimas semanas y que arrasaron más de 40.000 hectáreas.En declaraciones que publica el sitio web de la UNVM, Tuninetti sostuvo que los incendios forestales y sus consecuencias evidenciaron la "necesidad de establecer políticas de alerta temprana más preventivas que paliativas", al sostener que un siniestro de magnitud "era previsible" por situaciones como las sequías y los incendios en el Amazonas que modificaron el régimen de lluvias.El académico estimó que si se tuviera que proyectar en términos económicos el impacto ocasionado por los incendios "sería realmente ínfimo comparado con la pérdida de biodiversidad y la disminución de la capacidad de captación de los suelos".El investigador añadió que la recuperación de los daños a la flora y la fauna "no sólo dependerá de las condiciones climáticas, sino también de las acciones que implementará el Estado en un corto y mediano plazo", por lo que aseveró que la problemática "no puede abordarse plantando árboles únicamente".En ese sentido consideró que los organismos gubernamentales deberían sumar estudios de especialistas para delinear estrategias reparadoras.Asimismo, afirmó que los focos de incendios forestales son "intencionales" y que "no son cosa de algún pirómano", al sostener que "por lo general existen intereses urbanísticos y productivos para sacarse de encima al bosque nativo".En ese sentido planteó la necesidad de actualizar la Ley de Bosques, y aseguró que la normativa "no se actualizó por la fuerte presión social que hubo debido al proyecto totalmente productivista e irracional hacia los ecosistemas", dijo.Sin embargo, anticipó que a partir del actual contexto de estos incendios se viene un "fuerte debate en defensa del medio ambiente".Según los datos preliminares del Gobierno provincial, en las últimas semanas los incendios forestales, que están contenidos desde ayer, arrasaron con más de 40.000 hectáreas de bosques nativos y del sector productivo rural. (Télam).-