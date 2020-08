Kulfas: "El dólar tiene un nivel competitivo que no genera escollos"

"Tenemos un nivel que es competitivo. Lo converso a diario con sectores de la agroindustria. Es un dólar que no es recontra alto, no es el nivel de 2002, pero está parecido al de la salida de la crisis internacional de 2009", evaluó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.En ese sentido, añadió: "es un dólar que no genera escollos para exportar y que no expone a una competitividad negativa. Es un número razonable dentro de la estructura de costos de una empresa", por lo cual descartó una devaluación.Por otra parte, también se refirió al mercado laboral: insistió con que, durante la cuarentena, la caída del empleo fue "tres veces más baja que en Brasil y cinco veces más baja que la de Chile".También destacó nueva etapa del programa ATP: " comenzamos en mayo, pagando los salarios de abril, y en esa ocasión estábamos cerca de 300 mil empresas que lo habían tomado, aproximadamente la mitad del total. El mes pasado fueron 140.000. Es que hay un montón de empresas que se están recuperando, con niveles de facturación que las sacan del terreno de la emergencia", subrayó, en declaraciones radiales.Además, indicó que "va quedando una cantidad de empresas afectadas cada vez más pequeña y buscamos darle incentivos a las otras por el lado del financiamiento"."Lo que estamos viviendo es una crisis internacional (por la pandemia) que no está todavía resulta. Pero vemos un panorama mejor y ojalá la vacuna resulte exitosa. Eso va a permitir más certidumbre en la salida de la crisis. El eje central tiene que estar en recuperar la producción y el trabajo", enfatizó Kulfas.Sobre la industria automotriz, el ministro anticipó que se está trabajando en un acuerdo con el sector, para que pueda existir un "intercambio comercial equilibrado" con Brasil."Vamos poner mucho financiamiento a tasa subsidiada y esquemas específicos de mayores autopartes nacionales. Por falta de política industrial, en el Gobierno anterior se perdieron un monto de firmas autopartistas", subrayó.