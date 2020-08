Hoy sortean 40.000 microcréditos Procrear: Cuándo lanzan préstamos hipotecarios

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat realizará hoy el primer, y lanzará"Hay una sobredemanda de créditos personales, hicimos un primer segmento y estamos habilitando nuevos; lo mismo va a suceder con los créditos hipotecarios si la demanda ciudadana lo indica; estamos convencidos que esto va a tener una demanda importante", dijo la ministra María Eugenia Bielsa en conferencia de prensa virtual.Por otra parte, el miércoles se abrió la inscripción para acceder a los créditos de la línea Procrear Mejoramientos Gas para conexiones domiciliarias a redes de gas natural, con tasas fijas del 16% y un plazo de 60 cuotas.Bielsa destacó que esta "es una línea virtuosa porque muchas veces la red de gas pasa por delante de la casa y no se puede conectar porque no está al alcance, esta línea abarata mucho el costo del gas y es un acceso a mejor calidad de vida".Detalló que "hubo 3 mil inscriptos y tenemos en esa línea 34 mil créditos posibles con un recurso de 50 mil pesos, que además lo que permite es adecuar bocas dentro de la vivienda".La ministra se refirió además a las cinco líneas de créditos hipotecarios que se lanzarán a mediados de septiembre para ampliación, construcción, lotes con servicios, desarrollos urbanísticos y desarrollos habitacionales.Afirmó además que el Estado aportará "10 mil lotes: 8 mil que ya estaban urbanizados y 2 mil que estamos produciendo", a través del Plan Nacional de Suelo.Consultada acerca de la posible prórroga del DNU 320 que congela alquileres, dijo que "estamos trabajando en eso, ahí hubo un mecanismo de protección para quienes alquilan no solo viviendas sino locales comerciales; estamos trabajando en distintas alternativas y nos estamos reuniendo con distintos colectivos".Por último, se refirió a los afectados por las hipotecas UVA y afirmó que "el UVA no pudo funcionar porque el sistema inflacionario se descontroló; los que tomaron UVA claramente han tenido muchas dificultades"."Hoy están protegidos por el decreto 319", dijo y agregó que "creemos que es importante no alentar sucesivas prórrogas", por lo que se analizan herramientas "con el resto de las áreas Banco Nación, Provincia, todos los que están vinculados con quienes fueron tomadores del crédito UVA".