Docentes entrerrianos sin trabajo podrán acceder al IFE

Tras las gestiones realizadas por la Comisión Directiva Central de Agmer ante el Consejo General de Educación, los docentes que actualmente no están trabajando podrán tramitar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que abona por el Estado nacional con el objeto de mitigar los efectos del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) sobre la economía de los sectores más vulnerables de la población



De esta manera docentes provinciales que han cesado en sus suplencias y no lograron acceder nuevamente a un cargo u horas cátedra, a partir de ahora reúnen las condiciones administrativas para solicitar el Ingreso Familiar de Emergencia.



Según explicaron desde el gremio, hasta ahora aquellos docentes que se encontraban temporalmente sin trabajo no podían acceder al beneficio debido a que su situación laboral no se encontraba actualizada en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), lo cual ocasionaba que para la ANSES sean consideradas/os trabajadores en actividad.



De esta manera, quienes han cesado en sus suplencias y no lograron acceder nuevamente a un cargo u horas cátedra en el sistema educativo provincial, a partir de ahora reúnen las condiciones administrativas para solicitar el IFE. (APF)