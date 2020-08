Los lecheros acordaron un 13,6% de aumento y varias sumas fijas en cuotas

Además, se contempla el adicional remunerativo vigentes en abril, y tres sumas no remunerativas y por única vez, por lo que la organización sindical de Héctor Ponce levantó el plan de lucha.



Las sumas no remunerativas y por única vez representarán el equivalente al 4, 8 y 12 por ciento calculado sobre los básicos y ese adicional remunerativo de julio, tendrán carácter "alimentario" y corresponderán a los meses de agosto y septiembre (la primera), de octubre y noviembre (la segunda) y de diciembre.



A partir del 1 de enero se aplicará un aumento remunerativo sobre los básicos de convenio y el adicional remunerativo del 12 por ciento sobre los valores de julio y, también por única vez, se hará un pago adicional no remunerativo a cada trabajador del convenio 2/88 de 12 mil pesos en cuatro tramos.



Los trabajadores lecheros percibirán 3 mil pesos en agosto, septiembre, octubre y noviembre, y las empresas destinarán el pago de otros 12 mil pesos en 6 cuotas de 2 mil pesos entre noviembre y diciembre de 2020 y enero y abril de 2021 para "colaborar" con "los servicios de salud, educación, cultura y acciones solidarias" que ofrece el sindicato, según el acta firmada en Trabajo.



El acuerdo contempló fijar en 58 pesos el valor del litro de leche para todo el período salarial, indicaron las fuentes gremiales, en tanto la cartera laboral instó a sindicalistas y empresarios a "consensuar" eventuales modalidades de compensación y/o recuperación de las horas por las huelgas realizadas.



El Ministerio de Trabajo adelantó que convocará al gremio y a las cámaras Centro de Industriales Lecheros (CIL) y Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lecheras r(Apymel) a iniciar negociaciones sobre "varios temas que competen a las partes" a partir de marzo próximo, según el acuerdo logrado.



Luego de varios paros y el dictado y prórroga de la conciliación obligatoria por parte de la cartera que encabeza el ministro Claudio Moroni, sindicalistas y empresarios convinieron finalmente la paritaria salarial ante la Directora Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello.



Télam.