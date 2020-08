El dólar CCL y el MEP cayeron más de 2%

Los tipos de cambio implícitos registraron nuevas bajas este jueves, en el marco de una semana atípica en materia de operaciones e incluso cotizaciones dado que quienes buscan dolarizarse contarán con menor cantidad de instrumentos, producto del cierre del canje de la deuda, mientras continúa la incertidumbre sobre el futuro de la economía y la preocupación por la constante pérdida de reservas.



En concreto, el dólar CCL retrocedió un 2,2% ($2,85) a $125,57, por lo cual el spread con la cotización mayorista bajó hasta el 69,8%. En el mismo sentido, el dólar MEP perdió un 2,3% ($2,87) y cerró en los $122,29, lo cual dejó la brecha en el 65,4%. Desde el viernes pasado, cayeron $9,43 y $7,23, respectivamente.



Esto se debe a que el principal vehículo utilizado para hacerse de dólares financieros viene siendo el Bonar 2024 (AY24). Pero esta semana, debido al canje de bonos de legislación argentina, muchos inversores deberán entregar sus AY24 (al igual que sus Bonar 2020) y recién verán acreditados sus nuevos instrumentos el 7 de septiembre, por lo que habrá menos formas de dolarización financiera.



Respecto de cuál va a ser el bono nuevo que reemplace al AY24 como el más popular para pasarse a dólares, todos los analistas coinciden en que el instrumento con vencimiento en 2030 es una fija. Dólar turista El dólar turista o solidario trepó 23 centavos este jueves y superó los $101,50, hasta ubicarse a $101,57, ya que que el billete minorista, sin el impuesto PAÍS, subió 18 centavos a $78,13, en agencias de cambio y bancos de la city porteña de acuerdo al relevamiento de Ámbito.



Por su parte, el dólar en el Banco Nación cotizó a $77,75 mientras que en el canal electrónico se consiguió a $77,70.



En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa ascendió ocho centavos a $73,94 en un escenario en el que los precios respetaron como siempre los valores dispuestos por la regulación oficial.



La actividad oficial protagonizó nuevamente el desarrollo de las operaciones, con intervenciones en todos los segmentos del mercado destinadas a corregir el desbalance entre la oferta y demanda privadas. Los valores se mantuvieron invariables a lo largo de toda la jornada, sin experimentar cambio alguno y siempre cristalizados en el precio oficial.



El volumen operado en el segmento de contado ascendió a u$s199,480 millones, y fuentes privadas del mercado estimaron que la autoridad monetaria terminó la rueda con un saldo negativo por su intervención cercano a los u$s60 millones.



La autoridad monetaria aceleró levemente la corrección del tipo de cambio mayorista, con una suba para hoy que permite proyectar un aumento semanal que estará en línea con el registrado en la semana anterior.



La estrategia de regulación oficial se mantiene sin cambios, con deslizamientos graduales de los precios y con intervenciones en todos los segmentos del mercado, destinadas a suplir la insuficiencia de la oferta y a proporcionar coberturas en los mercados de futuros que diluyan expectativas de aumentos superiores a los actuales del dólar y proporcionen estímulos para el desarme de posiciones y el ingreso de divisas desde el exterior.



Esta mañana, el presidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce, insistió con que el tipo de cambio que tiene la Argentina "es competitivo", por lo cual, aseguró, "no se necesitan devaluaciones adicionales".



Para el titular de la autoridad monetaria, "la inestabilidad de nuestra economía y nuestra moneda a llevado a un proceso de dolarización muy importante. Debe ser uno de los países con mayor cantidad por billetes de dólar per cápita, incluso creo que debemos superar a varios Estados norteamericanos en esa relación".



Las Reservas Brutas Internacionales retrocedieron el miércoles u$s24 millones y cerraron en los u$s42.962 millones. El martes habían bajado otros u$s65 millones. Tasas El Banco Central (BCRA) mantuvo estable una tasa del 38% en una subasta de Letras de Liquidez ('Leliq') a 28 días de plazo, dijeron operadores.



Agregaron que la entidad monetaria colocó 129.272 millones de pesos (unos 1.748 millones de dólares), con una contracción 18.173 millones de pesos. Dólar blue El dólar blue subió por primera vez en la semana, al trepar $1 hasta los $138, luego de mantenerse estable durante dos jornadas, según un relevamiento de Ámbito en cuevas del microcentro porteño.



El billete informal cayó $1 el lunes luego de acumular un aumento de $6 durante la semana pasada.



De esta manera, la distancia con el dólar mayorista se ubica en el 86,6%. El spread entre ambas cotizaciones llegó a rozar el 95% a fines de julio, y a alcanzar un máximo de 104% a mediados de mayo.



La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, aseguró que la brecha entre el dólar oficial y el paralelo "es una incomodidad" para el Gobierno, por lo que "se tiene que discutir" el desboblamiento cambiario.



"Es una incomodidad la brecha del dólar, tenemos problemas estructurales en el mercado de cambios. No nos encantan los controles cambiarios, pero tenemos que ir trabajando sobre esto", remarcó la funcionaria en declaraciones radiales.



En ese sentido, consideró que "el desdoblamiento cambiario se tiene que discutir" y advirtió: "No descartamos nada".



Desde que inició la cuarentena, el blue acumula un alza de $52,50 (desde los $85,50 del 20 de marzo), producto, entre otras causas, de mayores restricciones, no sólo en el Mercado Único y Libre de Cambios, sino también para las operatorias con el dólar CCL y el MEP. Futuros En el mercado de futuros ROFEX, se operaron 890 millones de dólares, manteniendo el volumen elevado. Los plazos se mantuvieron estables con leves bajas; y el BCRA estableciendo techos en los precios, esta vez solo hasta septiembre.



Agosto finalizó con una tasa de 28,38% y septiembre a 36,44% TNA. Fin de año a $85,67 con una TNA de 45,96%. Las posiciones de contratos abiertas totalizaron la suma de 5.245 millones de dólares.