Pesce: "No necesitamos devaluaciones adicionales"

El presidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce, insistió con que el tipo de cambio que tiene la Argentina "es competitivo", por lo cual, aseguró, "no se necesitan devaluaciones adicionales".



Para el titular de la autoridad monetaria, "la inestabilidad de nuestra economía y nuestra moneda ha llevado a un proceso de dolarización muy importante. Debe ser uno de los países con mayor cantidad por billetes de dólar per cápita, incluso creo que debemos superar a varios Estados norteamericanos en esa relación".



Además, consideró que "el mayor desafío que es canalizar la inversión y al crédito con el ahorro interno".



Al disertar en una nueva edición del Consejo de las Américas, Pesce sostuvo que desde 2011, la Argentina "no puede encontrar un proceso de crecimiento sostenido. Y esta circunstancia llevó a que haya niveles de pobreza y desigualdad difíciles de soportar".



A su criterio, el país "tiene un problema en el sector externo que se agudizó desde ese año. Estamos muy conectados con el mundo y eso nos fuerza a ser una economía abierta".



"El país necesita exportar más. Y en ese sentido tiene ventajas, ya que es un gran productor de alimentos. También hay gran potencial en hidrocarburos y sus derivados", enfatizó.



Con respecto a la inflación, comentó: "es un problema crónico. Y es otro desafío: estabilizar la moneda y estabilizar los precios".



"Cuando se dan procesos inflacionarios sostenidos en un país, los instrumentos tradicionales de macroeconomía no sirven para cortarlos. Entonces, nuestro planteo, al asumir, fue enfrentar esta situación para mejorar la estabilidad de precios", añadió.



En ese sentido, Pesce indicó: "no nos fijamos en metas cuantitativas de inflación, sino en una serie de principios. Uno de ellos es que la tasa de interés ea real, por ejemplo para que las personas que ahorran en pesos no vean deteriorados sus ingresos".



Por último, el funcionario afirmó que la Argentina "tiene uno de los sistemas financieros más pequeños del mundo", por lo cual abogó por su crecimiento, al igual que el mercado de capitales.