Una de cada cuatro empresas despidió personal durante la pandemia

Una de cada cuatro empresas consultadas en la Argentina admitió haber despedido empleados como consecuencia del impacto de la pandemia de coronavirus, mientras en otros países de Latinoamérica más del 48% de las compañías reconoció haber recortado personal.



Así surge de una encuesta privada realizada por el portal Bumeran en la Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Panamá y México, con el propósito de determinar cómo afectó la pandemia al mercado laboral.



El 54,8% de los encuestados argentinos aseguró que la pandemia no impactó en la gestión de personal, mientras que el 40,5% afirmó que modificaron el pago de los salarios (en cuotas, reducción de salario o congelaron los aumentos).



En la Argentina, según el relevamiento, el 34,1% aseguró que el plantel de trabajadores se incrementó.



Al ser consultados acerca de las contrataciones en los próximos meses, el 29,6% declaró que retomará los ingresos, pero aún no tiene una fecha definida.



El relevamiento fue realizado entre directores de Recursos Humanos de distintos países de la región para conocer sus expectativas acerca de la contratación de empleados y para entender cómo ha impactado la pandemia por Coronavirus en sus respectivos mercados.



La mayor parte de los encuestados argentinos (43,2%) explicó que durante 2020 su plantilla de empleados permaneció sin cambios, seguramente este dato se relacione con el DNU del Gobierno que prohíbe despidos sin justa causa, explicó la consultora. .



Por otro lado, el 34,1% aseguró que su plantilla se incrementó y un 22,7% respondió que se redujo, a raíz del impacto de la pandemia.



Según la consultora, "esta situación fue similar en Panamá, donde la mayoría (54,5%) de los consultados aseguró que su nómina se mantuvo igual".



Sin embargo, en el resto de los países, la mayor parte de los encuestados aseguró que la cantidad de empleados disminuyó: en Chile respondió de este modo el 58,7% de los consultados, en Perú el 50%, en Ecuador el 61,9% y en México el 56,4%.



En promedio, el 48,24% de los encuestados en Latinoamérica confirmó que redujo su nómina de empleados, señaló el estudio privado.



Con respecto a los directores argentinos que comentaron que su plantilla aumentó: el 46,7% dijo que subió menos de un 10%; un 20% afirmó que creció entre un 11% y un 20%; un 20% manifestó que se amplió entre un 21% y un 30% y un 13,3% declaró que subió más de un 30%.



"Si se profundiza en las respuestas de quienes afirmaron que la nómina de empleados en Argentina se redujo, un dato se destaca: el 40% explicó que la disminución fue de un 10%", explicó la consultora.



Asimismo, el 20% dijo que fue entre un 11% y un 20%; un 20% precisó que cayó entre un 21% y un 30% y un 20% detalló que se redujo más de un 30%.



A la hora de desarrollar acerca de los procesos de contratación durante la pandemia, la mayor parte de los especialistas de RRHH argentinos (50%) respondió que continúan con contrataciones, un 40,9% declaró haberlas suspendido y un 9,1% explicó que actualmente no tenía ninguna en curso.



Una vez que se retomen las contrataciones en Argentina, el 71,4% dijo que la nómina se incrementará menos de un 10%, un 14,3% explicó que más de un 30%, un 11,9% declaró que será entre un 11% y un 20% y un 2,4% manifestó que entre un 21% y un 30%.



Las áreas específicas en las cuales se requerirán más empleados serán: producción y manufactura (47,6%), marketing y comunicación (23,8%), sistemas y tecnología (14,3%), contabilidad y finanzas (9,5%) y, también, recursos humanos (4,8%).