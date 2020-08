El dólar blue cerró estable a $137

El billete informal cayó $1 el lunes tras haber registrado el viernes su tercer avance en forma consecutiva, que lo llevó a acumular un aumento de $6 durante la semana pasada. Pese a ese avance, el paralelo apenas registra en agosto un aumento de $1, o 0,7%, una variación mensual menor a la que registra el oficial mayorista (+1,49 o +2,1%).



De esta manera, la distancia con el dólar mayorista se ubica en el 85,6%. El spread entre ambas cotizaciones llegó a rozar el 95% a fines de julio, y a alcanzar un máximo de 104% a mediados de mayo.



El mercado paralelo había sumado una mayor presión en los últimos días, luego de que el presidente Alberto Fernández y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, expresaran dudas sobre la continuidad del permiso para que las personas puedan comprar hasta u$s200 mensuales.



De todos modos, desde el Ministerio de Economía descartaron por el momento un endurecimiento de las restricciones y estimaron que el mercado de cambios se estabilizará cuando concluya el canje de deuda, a principios del próximo mes.



"Las contradicciones del Gobierno en cuanto al dólar ahorro no hacen más que estimular la compra en el blue y alternativos. Creer que por la compra del dólar ahorro seguirá la caída de reservas cuando no existe una presión para la liquidación de las agroexportaciones es ver la realidad de manera parcial", dijo el economista Gabriel Monzón.



Desde que inició la cuarentena, el blue acumula un alza de $51,50 (desde los $85,50 del 20 de marzo), producto, entre otras causas, de mayores restricciones, no sólo en el Mercado Único y Libre de Cambios, sino también para las operatorias con el dólar CCL y el MEP.