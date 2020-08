Vuelos: Esperan que Salud avale para volver a despegar en octubre

En la reunión de gabinete de promoción federal no estuvo Ginés González García. La definición de la extensión de la cuarentena paraliza no sólo la presentación del paquete de medidas económicas pospandemia, que Santiago Cafiero le entregó en mano a Alberto Fernández en Olivos, sino también el regreso de los vuelos de cabotaje y al exterior. El gobierno nacional ya descartó la reapertura del tráfico aereocomercial a partir de septiembre como estaba previsto originalmente pero ahora están listos los protocolos integrales para que los pasajeros puedan volver a viajar a partir de octubre tanto en vuelos domésticos como internacionales. Al menos ese es el plan del Ministerio de Transporte de Mario Meoni quien mañana se reunirá con el titular de Salud y con Carla Vizzoti a la espera el aval de la cartera de Salud para avanzar en la reapertura aerocomercial.



El regreso de los vuelos de cabotaje así como el ingreso de vuelos internacionales con pasajeros extranjeros, hasta ahora limitados a casos específicos que requieren permiso previo, está previsto para el 1 de octubre según confirmaron a Ámbito Financiero fuentes del gobierno nacional. En principio estarían limitados a trabajadores esenciales y a casos específicos que estén contemplados dentro de los permisos para circular. Una vez que Salud autorice el regreso de los vuelos, en el plano doméstico se abrirá otra ventana de negociación con los Gobernadores de las provinicas. Serán los mandatarios quien en última instancia deberán autorizar el ingreso de vuelos desde otras provincias. Las operaciones áreas realizadas hasta ahora no arrojaron nuevos casos de contagios. Las 14 provincias con circulación comunitaria del virus, más allá del área metropolitana de Buenos Aires, impiden que el Ministerio de Salud de la Nación termine de oficializar el cronograma para el regreso de los vuelos en el país a partir del 1 de octubre.



El protocolo integral que desarrolló la cartera de Meoni incluye el seguimiento de la lista de pasajeros para detectar si se trasladó algún infectado de una provincia a otra y limitaciones en el servicio de abordo. Además las aeronaves se higienizarían con un producto que elimina de manera instantánea la suspensión del virus en las cabinas. La única posibilidad de contagio sería boca a boca pero habrá obligatoriedad de traslados con tapaboca. En la mesa de trabajo conformada entre Salud, Transporte, ANAC y Aerolíneas se comenzó a explorar la posibilidad de abrir vuelos siempre que se habilite el turismo interno en las jurisdicciones de cara a la temporada de primavera y verano. Pero todo está atado a la evolución de la pandemia. El próximo jueves, Alberto recibirá a los infectólogos y médicos que lo asesoran para definir hasta cuando continuará el aislamiento social preventivo y obligatorio cuya última prórroga vence el próximo lunes. El viernes sería el anuncio junto a Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. Para avanzar en la reapertura de vuelos de cabotaje se tuvo en cuenta la experiencia de los vuelos especiales operados desde y hacia Tierra del Fuego que se realizaron en los últimos dos meses con tripulación, trabajadores esenciales y repatriados internos que no sufrieron contagios en el proceso de traslado áereo.



En Casa Rosada, además del regreso de los vuelos de cabotaje, se analizaron estrategias de proyección de inversiones en todo el país y se trabajó sobre propuestas referidas a políticas e incentivos relacionados con el turismo y la cultura; y la vinculación con las provincias para fortalecer las políticas públicas nacionales. El encuentro encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros del Interior, Wado de Pedro; de Transporte, Mario Meoni; de Educación, Nicolás Trotta; de Cultura, Tristán Bauer; de Turismo y Deportes, Matías Lammens; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; y el secretario de Obras Públicas, Martín Gill, se debatieron también cuestiones referentes a la organización, estrategia y promoción de actividades culturales, y planes integrales referidos a las infraestructuras de los aeropuertos.



Tras el encuentro, el ministro Meoni señaló que "estamos analizando la proyección de inversiones en el ámbito federal para lo que queda del año y para 2021, con el objetivo de poner a la Argentina de pie y darle trabajo a millones de personas en todo el país". Por otra parte, en referencia al regreso de los vuelos aéreos, el ministro dijo que el tema es analizado constantemente. "Nosotros queremos volar ya, pero la pandemia hace que se postergue, hay que ver provincia por provincia, pero estamos trabajando en un plan de protocolo para viajeros para poder fijar una fecha", explicó Meoni. Agregó que "ahora estamos pensando en la recomposición del cabotaje", y confió en "que haya muchos vuelos antes del verano, hay gente que necesita viajar porque se le dificulta movilizarse".