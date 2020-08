Tipo de cambio y cepo: Cuál es la postura del presidente del Banco Central

El presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, sostuvo que "si hay una mejora en las expectativas, no se aplicarán nuevas restricciones en el mercado de cambios"."Si conseguimos la tranquilidad que buscamos, el sector productivo podrá tener un mejor acceso al mercado de cambios y no encontraríamos razón para establecer mayores restricciones", enfatizó.Además, consideró que no hay atraso en el tipo de cambio, al que calificó de "competitivo"."Con el tipo de cambio real multilateral no hay atraso, es competitivo. Pero tenemos que evitar que el dólar se retrase. Hasta ahora nadie se quejó de atraso del tipo de cambio: ni las pymes, ni el sector del agro, ni la exportación", enfatizó.También, evaluó que el dólar que tiene como referencia a los títulos públicos (el contado con liquidación) "está muy marcado por los fondos que salen. Una vez que la deuda esté reestructurada debería debilitarse la brecha, cerrarse"."Estamos esperando que, resuelto ese problema y se produzca el intercambio de títulos de deuda, eso va a dar señal positiva al mercado y debiera reducirse la brecha. El envío del proyecto de Presupuesto 2021 al Congreso también dará certidumbre sobre lo que se está esperando. Con eso, esperamos que la demanda por el dólar financiero se debilite", puntualizó.Al disertar en el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Pesce señaló además que con el nivel actual de las reservas "tenemos capacidad de administrar el mercado cambiario como lo venimos haciendo desde ahora".El funcionario destacó, asimismo, que "fuimos exitosos en el contexto de la inflación . Hubiéramos querido que la desaceleración se diera más rápido, pero en el contexto de pandemia se hace muy difícil"."Fuimos exitosos en la emergencia, actuamos con las herramientas que tenemos y la economía ha respondido bien y los recursos volvieron al sistema", añadió.Pesce confió en que la economía "saldrá del pozo en el que cayó con la pandemia de coronavirus. Pero eso va a requerir un mayor nivel de importaciones y esperamos que el mercado cambiario pueda abastecerlo".También, señaló que "si las exportaciones no vuelven a ubicarse en torno a los u$s 90.000 millones anuales, eso será un corset al crecimiento".