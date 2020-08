Empiezan a cobrar el IFE quienes no perciben AUH o AUE: El cronograma

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzará hoy el cronograma de pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para los cerca de 6,5 millones titulares del bono que no reciben una Asignación Universal por Hijo (AUH) o Asignación Universal por Embarazo (AUE).De este modo, hoy comenzarán a cobrar quienes eligieron una CBU desde la web de Anses o que, en la primera ronda del IFE, habían cobrado los $ 10.000 por otros medios bancarios (Cuenta DNI y cajeros de la Red Link o Banelco).El martes 25 y miércoles 26 de agosto será turno de los DNI terminados en 0, con un esquema de pago de un número de documento cada dos días, siendo el turno de los DNI terminados en 1 el 27 y 28 de agosto.Del mismo modo, los DNI terminados en 2 cobrarán el 31 de agosto y 1 de septiembre; los terminados en 3 el 2 y 3 de septiembre; en 4, el 4 y 7; en 5, el 8 y 9; en 6, el 10 y 11; en 7, el 14 y 15; en 8, el 16 y 17; y los documentos los terminados en 9, lo harán el 18 y 21 de septiembre.Para consultas sobre fechas y lugar de cobro se puede ingresar a www.anses.gob.ar/ife, con el número de DNI y clave de la seguridad social del beneficiario.Aún así, deberán concurrir al banco en el día y sucursal indicadas por la Anses, donde se le explicará los pasos necesarios para tramitar la tarjeta y concluir el trámite de apertura de nueva cuenta, para quienes hubieran abierto una recientemente."Cada uno de los desembolsos hace que quienes lo reciben inviertan este dinero directamente al consumo, por lo tanto, los beneficios también aportan para que el desarrollo local se ponga en marcha", afirmó en declaraciones radiales la directora de la Anses, Fernanda Raverta.En ese sentido, cada pago del IFE representa una erogación de $ 90.000 millones del Gobierno nacional, por lo que una vez que haya concluido este tercer pago se habrán destinado unos $ 270.000 millones, equivalente al 1,07% del Producto Bruto Interno (PBI).Para esta última ronda se informó a través de la resolución 16/2020 del Boletín Oficial que las personas presas no cobrarán el bono, por no estar alcanzadas por las previsiones del Decreto N° 310/2020, y que el listado de beneficiarios de la AUH se actualizará mes a mes con las personas que superen los 18 años de edad.Según un informe de Anses en total son 8.857.063 las personas que perciben el IFE, de las cuales más de la mitad (55,7%) son mujeres y el 42,3% de éstas son trabajadoras de la economía informal o desempleadas sin ningún tipo de cobertura estatal.Asimismo, 5,6 millones de sus beneficiarios (61,7%) son trabajadores informales o desocupados sin seguro por desempleo; 2,4 millones (27,0%) son beneficiarios de la AUH; alrededor de 700 mil (7,8%) están inscriptos como monotributistas de las categorías A, B o al monotributo social; cerca de 180 mil (2,1%) son trabajadores de casas particulares, y 120 mil (1,4%) beneficiarios del programa Progresar.