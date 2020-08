Crédito ANSES: No cobrarán intereses sobre las cuotas desde el 1º de enero

La ANSES anunció este lunes que envió al Congreso un proyecto de ley que dispone que no se capitalicen los intereses de los Créditos ANSES desde el 1 de enero del 2020.



"El Gobierno promueve un alivio sustancial para las familias argentinas que equivale a unos 47.000 millones de pesos, ya que no se cobrarán los intereses acumulados durante los últimos meses, retrotrayendo la situación a diciembre de 2019", indico en un comunicado el organismo estatal.



Cabe destacar que el pago de las cuotas se efectivizará de acuerdo a las condiciones pactadas originalmente. Anteriormente, y con motivo de la extensión del aislamiento social producto de la pandemia mundial, la ANSES dispuso la suspensión del cobro de las cuotas de todas las líneas otorgadas hasta el mes de agosto 2020.



"Durante el gobierno anterior se reemplazó a la Tarjeta ARGENTA por préstamos acreditados por transferencia bancaria. Esta tarjeta tenía como objetivo resguardar el haber de los beneficiarios, evitando los descuentos excesivos; es decir, no se pensaba a la ANSES sólo como un órgano de préstamo si no que asumía el rol de promover la inclusión financiera responsable y contribuir al desarrollo del mercado interno", remarcó el comunicado.



Los Créditos ANSES desde julio de 2017 se ampliaron a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las Asignaciones Familiares (SUAF). Cabe destacar que un 84,6% de los beneficiarios de la AUH se encuentran endeudados con la ANSES: 1.867.832 personas sobre un universo de 2.208.323 tienen uno o más préstamos con el organismo.



Por su parte entre los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) sólo el 31,63% tiene créditos, 1.820.3758 sobre un universo total de 5.755.402, y la proporción se mantiene estable desde 2012.



Hasta el momento, el total de préstamos otorgados en términos monetarios para los titulares de la AUH es de 30 mil millones de pesos, para los beneficiarios del SIPA de 126 mil millones pesos, y de las Pensiones No Contributivas de 35 mil millones de pesos, y para el SUAF de 12 mil millones de pesos.