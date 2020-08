El dólar CCL cerró en $132,95, mientras que el blue bajó a $137

El dólar CCL retrocedió un 1,5% y cerró en los $132,95, por lo cual la brecha cambiaria bajó hasta el 80,3%. El "turista" subió 16 centavos hasta los $101,30.



Los tipos de cambio implícitos operaron dispares este lunes mientras el mercado espera que esta semana tenga un ritmo atípico en materia de operaciones e incluso de cotizaciones, dado que quienes buscan dolarizarse contarán con menor cantidad de instrumentos.



Esto se debe a que el principal vehículo utilizado para hacerse de dólares financieros viene siendo el Bonar 2024 (AY24). Pero esta semana, debido al canje de bonos de legislación argentina, muchos inversores deberán entregar sus AY24 (al igual que sus Bonar 2020) y recién verán acreditados sus nuevos instrumentos el 7 de septiembre, por lo que habrá menos formas de dolarización financiera.



En ese marco, el dólar CCL retrocedió un 1,5% a $132,95, tras cerrar en el viernes a $135, por lo cual el spread con la cotización mayorista bajó hasta el 80,3%. Por el contrario, el dólar MEP avanzó un 0,6% hasta su nuevo récord de $130,33, y la brecha se ubicó en el 76,7%.



"Si bien entendemos que el deterioro del Banco Central llevaría a un nivel de benchmark del CCL más alto que el actual, queremos hacer una advertencia respecto del comportamiento de las próximas dos semanas", indicó Norberto Sosa, de Invertir en Bolsa, en un documento enviado a los clientes de dicho broker.



"El 1° de septiembre debería ser la fecha en la que se deberían entregar los bonos que participan del proceso del canje, por lo que va a haber una semana en la que el mercado se va a quedar con menos vehículos para operar el MEP y el CCL. Y no debemos olvidarnos del parking de la operatoria, por lo tanto, aguardamos un contexto más complejo y enrarecido para estos días. Si bien la operación se puede hacer a través de acciones argentinas y ADR's o de Cedears, hay algunas plataformas internacionales que no están queriendo operar con acciones argentinas para la conversión de acciones a ADR y, por lo tanto, creemos que va a haber una reducción de volumen", agregó Sosa.



El analista de IEB consignó además: "Al mismo tiempo que se espera que el Gobierno intervenga el mercado de bonos. Es decir, en un mercado donde va a haber menos volumen, si realmente va a haber una intervención por parte del Gobierno, dando que tiene deuda en fondos públicos, podríamos estar teniendo dos semanas con movimientos, tanto en el MEP como en el CCL, que no tengan que ver con la tendencia de fondo. Recién a partir del 7 de septiembre podríamos tener un mercado que comience a normalizarse".



En línea con estas apreciaciones, el presidente de la consultora Wise, Walter Morales, sostuvo: "Se viene dos semanas de pseudo feriado cambiario, porque, producto del canje de la deuda, va haber pocos bonos disponibles para comprar MEP y CCL, por eso todo lo que se haga será con un volumen tan escaso que los precios no serán referenciales. Es posible que el BCRA aproveche la situación para reducir la brecha, comprando contra dólar y vendiendo contra pesos. Pero la verdad es que puede suceder cualquier cosa con el valor del billete norteamericano".



En tanto, un trader del mercado argentino avizoró: "Quizás por unos días debería caer el CCL, porque las empresas que necesitan vender dólares contra pesos no tienen parking, así que pueden seguir haciéndolo, mientras que los compradores van a tener difícil la operatoria".



Respecto de cuál va a ser el bono nuevo que reemplace al AY24 como el más popular para pasarse a dólares, todos los analistas coinciden en que el instrumento con vencimiento en 2030 es una fija.



El economista Gustavo Ber, por su parte, apuntó que "dentro de una operatoria más limitada, a raíz de la implementación del canje de deuda, los dólares financieros intercalan un respiro -con una brecha aún por encima del 80%- ya que continúa sostenida la demanda en un clima de fuerte emisión monetaria combinada con un preocupante drenaje de reservas". Dólar oficial El dólar turista o solidario subió 16 centavos a $101,30 este lunes. Fue producto de que el billete minorista, sin el impuesto PAÍS, avanzó 12 centavos a $77,92, en agencias de cambio y bancos de la city porteña de acuerdo al relevamiento de Ámbito.



Por su parte, el dólar en el Banco Nación trepó 25 centavos a $77,75 mientras que en el canal electrónico se consiguió a $77,70.



En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa ascendió 15 centavos a $73,73 en línea con la postura de venta del Banco Central, como sucede todos los días.



El máximo se anotó en el arranque del día, en $73,73. El precio de venta oficial mantuvo acotada la evolución de la cotización a lo largo de todo el día, sin que hubiera una alteración del nivel determinado para la fecha. La autoridad monetaria alternó ventas y compras en el mercado, que hoy mostró una leve mejora en el flujo de ingresos privados que colaboró con la acción oficial para abastecer la demanda autorizada.



El volumen operado en el segmento de contado ascendió a u$s160,539 millones (-20%) y las habituales fuentes privadas del mercado estimaron que el saldo de la intervención oficial fue levemente positivo (estiman que fueron u$s10 millones)



"La suba del dólar y el aumento de los precios de los bienes y servicios es la contracara de un mismo fenómeno: la destrucción del poder adquisitivo del peso. Los números del mercado monetario ponen en evidencia que hay que esperar que la caída del poder adquisitivo del dinero se intensifique; y consecuentemente el dólar de mercado pegue nuevos saltos y la inflación vaya por detrás, acelerándose luego de los saltos cambiarios", dijo la consultora Economía & Regiones.



Desde la consultora Ecolatina, indicaron que "la compra de dólares para ahorro viene rompiendo récord desde junio. En este sentido, para evitar un salto cambiario que acelere la inflación y agrave el impacto regresivo y recesivo de la pandemia, el banco central vendió más de 1.200 millones de dólares de reservas entre julio y la primera mitad de agosto".



Agregó que "como resultado, las reservas netas (del BCRA) están actualmente por debajo de 10.000 millones, un nivel crítico que podría dar lugar a nuevos ajustes en el mercado cambiario".



El viernes, las Reservas Brutas Internacionales retrocedieron u$s45 millones y acumularon un retroceso semanal de u$s76 millones para culminar en los u$s43.048 millones. Mientras tanto, las Reservas Netas se sitúan por debajo de los u$s10.000 millones. Dólar blue El dólar blue bajó $1 a $137, con lo que cortó una racha de tres subas consecutivas, según un relevamiento de Ámbito en cuevas del microcentro porteño.



El billete informal acumuló un aumento de $6 respecto del viernes pasado, lo cual significó la primera suba semanal desde el 24 de julio, cuando llegó a cerrar en los $139, el valor más alto hasta el momento.



De esta manera, la distancia con el dólar mayorista se redujo al 85,8%. El spread entre ambas cotizaciones llegó a rozar el 95% a fines de julio, y a alcanzar un máximo de 104% a mediados de mayo.



Desde que inició la cuarentena, el blue acumula un alza de $51,50 (desde los $85,50 del 20 de marzo), producto, entre otras causas, de mayores restricciones, no sólo en el Mercado Único y Libre de Cambios, sino también para las operatorias con el dólar CCL y el MEP. Futuros y reservas En el mercado de futuros ROFEX, se operaron u$s587 millones. Los plazos se mantuvieron estables, y 2021 con alzas mayores al 0,4%. Agosto finalizó con una tasa de 31,12% y septiembre a 40,14% TNA. Fin de año a $85,69 con una TNA de 45,90 %. Las posiciones de contratos abiertas totalizaron la suma de u$s5.113 millones.