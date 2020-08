Afirman que precios de alimentos subieron 3,26% en la primera quincena de agosto

Los precios de los alimentos se incrementaron 3,26% durante la primera quincena de agosto, y las subas se vinculan con la "falta de controles y razones especulativas de los empresarios", advirtió el representante legal de Consumidores Libres, Héctor Polino.



El dirigente aseguró que los grandes grupos económicos "no cumplen con las disposiciones legales vigentes", por lo cual propuso aplicar la Ley de Observatorio de Precios.



"Se trata de una ley que aprobó en 2014 y que sólo se aplicó durante unos meses por aquel año", se quejó Polino, en declaraciones al programa "Ruleta Rusa", que conduce Nancy Pazos por FM Rock and Pop.



Según explicó, esa ley "establece que funcionarios del Ministerio de Economía y representantes de organizaciones de defensa del consumidor, observarán la evolución de los precios desde la materia prima hasta que el producto esté a la venta, para determinar en qué eslabón de la cadena de comercialización se produce una distorsión de precios, para que el Gobierno actúe y establezca la normalidad".



"Sucede que hoy no sabemos en qué eslabón de la cadena se produce esa distorsión. Mientras, los precios de los alimentos vienen aumentando constantemente, a pesar del congelamiento de los precios de las tarifas, de los combustibles, de los peajes, del programa Precios Cuidados. Y a pesar que el salario de los trabajadores bajaron en muchísimos sectores", enfatizó.