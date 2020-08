La UIA afirma que "casi todo el entramado industrial comenzó a trabajar"

"Hoy, casi todo el entramado industrial comenzó a trabajar, no al 100 %, pero comenzó a moverse", dijo Acevedo en diálogo con Radio con Vos.

"Comenzamos con los protocolos, y de ahora en adelante hay que empezar a construir soluciones. Este es un tiempo de recuperación económica y social", agregó el titular de la entidad fabril.



El titular de la UIA destacó que, como reflejo de la cuarentena, "las industrias están más endeudas, en el marco de una baja demanda del mercado local".



Tras lo cual agregó que esta situación hace que "tengamos que buscar herramientas para ponernos de pie, porque no creo que los bancos salgan por si solo a dar créditos".



Consideró que la variable del tipo de cambio "siempre está relacionada con las expectativas de la gente, el nivel de la inflación, y la tasa de interés".



Con respecto a una futura reforma tributaria, Acevedo dijo que "tiene que hacer que los impuestos se simplifiquen para el que agrega valor. Es necesario los consensos para que sea federal, que abarque el tema de la coparticipación".



A modo de ejemplo, dijo que "si cada vez que hago un paso de industrialización tengo que pagar Ingresos brutos, me conviene más vender el aceite a granel que hacerlo en una botella, poniéndole una etiqueta, es decir, agregándole valor".