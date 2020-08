El Gobierno busca que el IFE se reconvierta y que apunte a tres objetivos

Economía Las cinco razones por las que se puede perder el derecho a cobrar el IFE

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arrroyo, evaluó hoy que "es evidente que la pobreza y la indigencia están aumentando" en el marco de la pandemia de coronavirus, pero señaló que otros índices como "la salud, la educación y la red de apoyo del Estado, en parte, compensan esa situación".Al hablar con radio La Red, Arroyo dijo que "la pobreza estaba en 38,4% en la medición que corresponde al último trimestre del año pasado y es obvio que ahora está por encima del 40%".Tras explicar que los datos de pobreza se actualizarán el mes próximo, Arroyo aseguró sin embargo que "el índice pone el acento en la inflación, pero no se condice con otros niveles que son importantes como la salud, la educación y la red de apoyo del Estado, que en parte compensan esa situación".Por otro lado, el funcionario insistió en que "se analizan distintas alternativas" en relación a cómo continuará la asistencia del Estado actualmente centrada en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que consiste en una suma mensual de $ 10.000.Por otro lado, en la entrevista que concedió esta mañana, fue consultado sobre los datos informados ayer por el Indec, que dan cuenta que los precios de los productos que componen la Canasta Básica Alimentaria aumentaron 1,6% en julio último, con lo que grupo familiar integrado por una pareja con dos hijos necesitó percibir ingresos por $ 18.321,51, para no caer en la indigencia.El Indec informó además que el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que además de alimentos reúne indumentaria y transporte, también subió 1,6 % en julio, por lo cual el mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos por $ 44.521,25 para no caer debajo de la línea de la pobreza.En sus declaraciones, el ministro evaluó que observa "un pequeño repunte de la actividad económica en las changas, en el sector informal" y manifestó que "las más afectadas por la falta de empleo son las mujeres jóvenes".En otro orden, dijo que "el 85% de las familias tiene deuda, y en los barrios hay un sistema de crédito diario, con préstamos personales a tasas brutales".En este sentido, recalcó que el Estado otorga créditos para la compra de herramientas para trabajadores para pequeños emprendimientos a una tasa del 3% anual.