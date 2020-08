Negociaciones salariales: Qué pasa con las paritarias de distintos sectores

Un grupo de sindicatos con representatividad amplia en el mercado laboral no pudieron iniciar sus propias paritarias como consecuencia de la crisis, entre ellos, comercio, estatales, construcción, transporte, ferroviarios, petroleros y gastronómicos.Una de las primeras medidas que tomó el Gobierno tras el cambio de administración en diciembre fue ordenar el pago de una suma fija para los trabajadores privados y públicos como adelanto de las negociaciones salariales, en concepto de "aumento solidario".Los ingresos de los trabajadores registrados llegaban terminaron el 2019 con una caída en el poder de compra de 6,1% y de casi 20% en los cuatro años de mandato de Mauricio Macri.Los $4000 para todos los empleados formales sirvió como un adelanto de las negociaciones salariales de cada gremio de este año o también como una forma de continuar con las revisiones que quedaban pendientes para distintos gremios como comercio o las industrias metalúrgica y de alimentación, explicó un informe de la CTA Autónoma."El impacto sobre el ingreso de los trabajadores y trabajadoras fue innegable: tan solo entre enero y febrero el salario nominal en el sector privado se incrementó un 13,7%, muy por encima de la inflación del primer bimestre que se ubicó en el 4,3%", publicó la central obrera.Los primeros meses del año, antes de la pandemia, distintos sindicatos llegaron a firmar revisiones de paritarias de 2019 que incluyeron un aumento salarial final de entre 45 y 55%, mientras la suba de precios del año anterior había sido de 53,8%.Otros gremios iniciaron directamente la discusión de incrementos de 2020, principalmente aquellos que tienen como fecha de vencimiento en los primeros meses del año, como bancarios, Utedyc y los docentes a nivel nacional., por su parte,. Precisamente ese fue el trimestre en que el impacto del coronavirus en la economía fue más pronunciado.que representó una porción del salario.lo hicieron por un 75%, metalúrgicos por 70% del sueldo. Unos pocos lo lograron con sumas de 100% como transporte de cargas o estaciones de servicio.y actualmente, aunque se encuentren ya vencidas -pasadas un año de su firma anterior- no se vislumbra en un horizonte próximo que puedan retomarse.Por el contrario, entre los que firmaron su paritaria están Camioneros (30% en cuatro cuotas con revisión en febrero), bancarios (26% en cuatro cuotas con revisión en noviembre), aceiteros (25%, volverán a discutir este mes), químicos (24%), carga y descarga (23,4%), algodoneros (20%), entidades civiles y deportivas (20%), carnes rojas (17%), seguro (12%), carnes avícolas y molineros (10%).Muchos acuerdos fueron firmados con una vigencia mucho menor a la que suelen acostumbrarse las paritarias. Alimentación y sanidad, por ejemplo, llegaron a un consenso paritario con porcentajes menores (6,5% y 7,8% en dos cuotas, respectivamente), pero con el compromiso de rediscutir en un corto plazo.Para el primer gremio ese plazo llegó en julio y aún no hubo avances y para el sector alimenticio, será el mes próximo. La mayoría de los acuerdos tienen cláusulas de revisión.En términos de "ganancia" del salario real, el análisis recién se podría realizar a posteriori con la inflación final de 2020. De todas formas, los gremios con cifras más altas en sus acuerdos (camioneros y bancarios) no llegan a cubrir por el momento la suba de precios esperada por las consultoras privadas, que ronda el 40%.Una paritaria clave que está en el freezer es la de los empleados del sector público. El Gobierno le hizo saber desde temprano al sindicato UPCN que no habría negociación abierta hasta nuevo aviso.El personal estatal del Poder Ejecutivo tuvo incrementos de 7% en agosto del año pasado, 5% en enero y 5% en febrero, lo que implica un incremento acumulado de 17% correspondiente a la paritaria de 2019. Para los trabajadores del sector público nacional con una remuneración inferior a $60.000 el Gobierno pagó una suma fija remunerativa de $3000 en febrero y $1000 en marzo.La paritaria estatal aún no se sabe cuándo comenzará, pero la demora en su aplicación ya le generó un ahorro al Estado. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en julio el gasto en salarios cayó 14,6% de forma interanual."Los incrementos salariales otorgados en el marco de las negociaciones paritarias no compensaron la tasa de inflación del período. Esta caída fue la más pronunciada de los últimos 12 meses", explicó la OPC.Un último dato refleja el estado de la negociación paritaria en medio de la pandemia. Según registró la CTA Autónoma, actualmente hay firmados más acuerdos de suspensiones que paritarias cerradas.En la primera lista, recopiló la central obrera, hay al menos 43 convenios de suspensiones por fuerza mayor como consecuencia de la pandemia -en sectores clave como comercio, metalúrgicos, gastronomía, petroleros, mecánicos y textiles- mientras que los acuerdos salariales son menos de la mitad.