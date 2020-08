El gobierno nacional oficializó el ATP 5

Acotado a los planes de asistencia productiva y social por los efectos de la pandemia, el gabinete económico volvió a reunirse en Casa Rosada para analizar estadísticas de la cuarta entrega del programa de ATP, su ampliación para cubrir salarios de agosto y la reconversión de ese instrumento en créditos blandos para empresas que se extenderá, al menos, hasta diciembre.



Del total de las empresas que se han anotado en el programa para recibir el auxilio estatal para los sueldos de julo, el 77% está en condiciones de solicitar el salario complementario o el crédito subsidiado. Durante la reunión se analizaron los números finales de la cuarta ronda de ATP, donde se inscribieron 273.809 empresas. Del total de empresas inscriptas, 210.884 estarían en condiciones de acceder a los beneficios del programa: 135.484 vía salario complementario y 75.400 por crédito subsidiado, lo que representa un universo de 1.740.617 trabajadores (1.387.186 por salario complementario y 353.431 de crédito subsidiado).



Asimismo, se destacó que el porcentaje de empresas alcanzadas desde la primera edición del programa se incrementó de un 57% en abril, hasta el 77% actual, mientras que los trabajadores beneficiados pasaron del 48% al 68%. En este punto cabe destacar que, desde esta última edición, se amplió el universo de empresas que podían inscribirse para recibir el beneficio, ya que en el ATP 4 las empresas en las que se observa una recuperación en la facturación (de hasta el 30 por ciento) pueden acceder a un crédito subsidiado para afrontar el pago de los salarios.



Mientras el plan de 60 medidas de reactivación económica siguen demoradas en el Ministerio de la Producción de Matías Kulfas, las principales políticas de asistencia de la pandemia tuvieron como protagonistas a la AFIP de Mercedes Marcó del Pont y la ANSES de Fernanda Raverta, dos dependencias que ya cuentan con el know how a partir de la gestión de Cristina Kirchner. En cuanto a nuevas medidas de gobierno, Kulfas se adelantó esta semana con un anuncio: el aumento de las naftas que representará, al menos, medio punto de inflación acumulada en el próximo mes.



Del encuentro del gabinete que encabeza Santiago Cafiero formaron parte los titulares del ministerio de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; de la AFIP; Mercedes Marcó del Pont, el presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Pesce y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco. En Casa Rosada se analizó también la caída de la actividad economica del 12,3% -la mitad de lo que se contrajo en abril y mayo- de acuerdo al INDEC. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), el sector que más cayó fue el de hoteles y restaurantes, donde más impactan las restricciones por la emergencia sanitaria, con 62,7%.



Los únicos dos sectores que mostraron crecimiento en junio, en la comparación interanual, fueron la actividad financiera y bancaria, con una mejora del 4,8%, y la utilización de la electricidad, agua y gas, 3,6%, por la flexibilización de la actividad productiva en junio.



Para la cobertura de hasta el 50% de los salarios de julio, más del 70% de las empresas que se registraron en la página de la AFIP fueron beneficiadas por el programa estatal para auxiliar a las empresas. Los datos preliminares de la cuarta ronda indican que 135.000 empresas fueron aprobadas para el pago de salario complementario para 1,4 millones de trabajadores y trabajadoras y 65.000 para créditos a tasas subsidiadas para asistir el salario de 400.000 empleados/as, lo que implica un desembolso de 27.000 y 7.000 millones de pesos, respectivamente. Esta cifra representa una baja respecto a las anteriores rondas de la ATP, lo cual se explica en buena medida por la recuperación en el nivel de actividad.



Ayer Kulfas, afirmó que el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), continuará en el corto plazo bajo la forma de crédito a las empresas en recuperación atado a metas de empleo. "Quizás a partir del mes que viene planeamos la posibilidad de ofrecerles a las empresas en recuperación un crédito convertible en subsidio a metas de empleo", señaló Kulfas antes de la reuión de gabinete económico durante una videoconferencia organizada por la Universidad Torcuato Di Tella. El ministro destacó, además, el "éxito" de los ATP, que sostuvieron "puestos de trabajo" durante la crisis de la pandemia de coronavirus, incluso en términos comparativos con el mercado laboral de Brasil y Chile.



"La construcción, que viene de tres años de caída, con bajo costo en dólares, está para pegar el salto. También seguimos con atención sectores como la carne porcina y petróleo y gas. Otro eje central es la economía del conocimiento", remarcó Kulfas. Claudio Moroni también confirmó que las actividades más afectadas por el impacto económico de la pandemia de coronavirus continuarán percibiendo la asistencia del Estado "por lo menos hasta diciembre próximo" y destacó la importancia de avanzar en un "proyecto de desarrollo que tenga perspectiva de sostenimiento en el tiempo". "En ese sentido, me preocupan más las herramientas que las definiciones, y creo que las herramientas que hemos diseñado, como el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para trabajos formales e informales, han sido bastante flexibles", remarcó el ministro de Trabajo.