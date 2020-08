El dólar minorista se afianza por encima de los $101 y el blue escaló a $136

El dólar "turista", que tiene recargo del 30% y es adquirido por pequeños ahorristas, volvió a subir hoy y cotizó en promedio a $101,09, mientras las cotizaciones bursátiles de la divisa marcaron niveles récord al aumentar por tercer día consecutivo y el blue escaló a $136, dos pesos más que en la víspera.En el mercado mayorista, donde opera el Banco Central -que habría tenido un resultado neutro en su intervención-, la moneda norteamericana cerró a $73,53, con un incremento de cinco centavos respecto del día anterior.El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 155,7 millones y en el sector de futuros MAE se anotaron negocios por u$s 78,8 millones."Se mantuvo bajo el volumen de negocios en el segmento mayorista, en una rueda en la que se estima que el BCRA quedó otra vez neutro por su intervención", dijo el operador cambiario Gustavo Quintana.En las últimas horas, el Central divulgó dos comunicaciones en las que difundió la CUIT y el DNI de alrededor de 5.000 personas por considerar que se trataba de operaciones sospechosas o a través de maniobras con "coleros digitales".En el mercado paralelo, el billete norteamericano operó en promedio a $136 y extendió la brecha con el mayorista al 85%, impulsado por los férreos controles impuestos por el Central.Las versiones sobre la posibilidad de un cierre en la compra de u$s 200 por mes preocupa a pequeños ahorristas que buscan refugio en la divisa aunque a un elevado costo.En el mercado bursátil, el dólar volvió a cotizar con tendencia alcista por tercer día consecutivo tanto en la versión del Contado con Liquidación como el dólar Bolsa, marcando niveles históricos.El dólar CCL -que surge de la compra y venta de bonos o acciones en la bolsa- creció un 0,9% hasta los $132,59, por lo cual la brecha con el mayorista superó el 80%.Desde el 4 de agosto, un día después del acuerdo alcanzado con los bonistas, esta cotización alcanzó un incremento del 10,3%.En tanto que el dólar MEP o Bolsa -una operación similar al CCL pero dentro del país- creció 0,8% hasta los $128,68. (NA).-