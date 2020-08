Preocupan al agro los efectos del agosto más seco de los últimos 10 años

Las lluvias de los próximos meses podrían no ser suficientes para que los cultivos afronten la actual sequía, aseguró el especialista José Luis Aiello a la Guía Estratégica para el Agro de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



Al ser consultado sobre las causas del agosto más seco de los últimos 10 años que se verifica en la actualidad, el especialista señaló que esto se debe al "enfriamiento del Pacífico (con un incipiente fenómeno de La Niña) y el debilitamiento del calentamiento del Atlántico sur que se dio durante meses anteriores".



Según Aiello, "en lo que resta de agosto tendremos algunas lluvias que no alcanzarán para revertir la situación en zonas en sequía; y en función de cómo se siga produciendo el enfriamiento durante septiembre, la situación sería muy negativa".



Una salida favorable para esta situación sería "la restitución de lluvias a partir de septiembre", afirmó el climatólogo, para quien sin embargo "no serían las deseadas" por el enfriamiento del Atlántico Sur y el Pacífico.



"El enfriamiento en el centro del Pacífico Ecuatorial Central, que es donde se define el fenómeno 'La Niña', se acentuará durante los próximos tres meses, y tendrá efectos de menores lluvias en Argentina", pronosticó Aiello.



Por su parte, agregó, "el debilitamiento de las señales del calentamiento del Atlántico también se traduce en lluvias por debajo de lo normal".



A ello se sumarán "temperaturas por encima de lo normal en Argentina, especialmente en el este de la región pampeana", añadió.



La falta de agua está impactando de lleno en el trigo, tras ocho meses sin lluvias importantes en el NOA y tres meses en las zonas productivas de Chaco y Santiago del Estero, recordó la BCR.



Según los técnicos, el trigo quedó de lado porque "el cultivo está encañando y ni siquiera vale la pena monitorearlo. Las expectativas de rinde son tan bajas que no tienen sentido gastar en aplicaciones", señalan en Chaco.



En Córdoba se estima que muchas hectáreas trigueras van a darse por perdidas y a destinarse a otros cultivos.



La falta de agua también se está ensañando con el centro sur de Santa Fe dónde hay un importante foco de falta de agua que sigue sumando hectáreas que se deterioran pasando de buenas a regulares y de regulares a malas.



A ello se agregan las heladas, hoy con temperaturas de -1°C a -3°C en el sur de la región pampeana; las que se esperan para los próximos días; que se suman a las de la semana pasada, que afectaron al trigo en la franja central.



Todo esto le suma presión al comienzo de la campaña gruesa: la cantidad de milímetros que se necesitan para comenzar la siembra de maíz, sobre todo en la franja oeste, supera la oferta estadística del mes, completó el trabajo. (Télam)