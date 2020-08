Habilitaron el funcionamiento del ex frigorífico Yuquerí de Concordia

El intendente Alfredo Francolini y el secretario de Coordinación de Gestión Fernando Barboza se reunieron con los representantes de la firma Compañía Central Pampeana S.A., a quienes le entregaron la documentación habilitando el funcionamiento del ex Frigorífico Yuquerí. "En un plazo de 60 a 90 días estaremos funcionando", anunciaron desde la empresa.



"Hemos tenido una reunión muy positiva con el Intendente y su equipo, nos ayudaron a avanzar en las gestiones y los trámites, y en cuestiones administrativas técnicas que nosotros no conocemos. Desde el principio hubo una muy buena predisposición, y es algo importante para poner en marcha el frigorífico", señaló Fernando Bengolea, representante de Compañía Central Pampeana S.A., empresa de capitales chinos y argentinos que comenzará a operar la planta de ex Frigorífico Yuquerí.



En la reunión, el intendente hizo entrega a los empresarios la habilitación municipal, que les permite culminar los trámites en los organismos nacionales, para así volver a reactivar el frigorífico, una empresa muy significativa para la historia de Concordia. Durante este tiempo en el que fueron poniendo en condiciones las instalaciones y avanzando en las respectivas habilitaciones, "vimos la importancia que tiene el Frigorífico para Concordia. No te encontrás con nadie que no tenga algún vínculo, porque su abuelo o su tío trabajaron, o alguna relación han tenido. Realmente es un emblema para la ciudad", dijo Bengolea.



"Estamos ultimando detalles, le hicimos entrega de la habilitación, ellos necesitan la presencia de técnicos que van a terminar de instalar todo el equipamiento, y es una noticia muy importante para la ciudad", subrayó el titular de la cartera de gobierno del Municipio, Fernando Barboza. "En el marco de las políticas para la post-pandemia que impulsa el intendente Alfredo Francolini, la reactivación del Frigorífico va a ser sin dudas relevante para el desarrollo económico de la región", sostuvo.



En 60 a 90 días estará funcionando



Por su parte, Dolores Rivera, integrante de la empresa, observó que "culminados estos trámites de habilitación que estamos finalizando tanto en la Municipalidad, como en la Provincia, el Sedronar y Senasa, calculamos que en aproximadamente 60 a 90 días ya estará funcionando esta parte del Frigorífico", quien destacó la colaboración "del Intendente y de todas las áreas de la Municipalidad, que se acercaron a la Planta y colaboraron con las distintas gestiones para avanzar y que podamos poder poner en marcha la Planta".



"Nosotros vamos a poner en marcha en una primera etapa un sector de todo lo que es el Frigorífico", agregó Bengolea y precisó que "en un inicio la capacidad productiva estará en cuatrocientas media reses / día. Que equivale a unos 30 mil kilos de carne final a góndola, con una dotación de personal de sesenta personas aproximadamente".