El GNC también aumenta su precio desde este miércoles a la noche

Petroleras aumentaron un 4,5% promedio el precio de sus combustibles desde las 00. La medida causó sorpresa entre conductores.Según supo, el precio del GNC también aumentará en horas de la noche de este miércoles. Se supo que aumentaría su costo de 28,89 pesos a 30 pesos, confirmaron desde la estación de servicios ubicada en Enrique Carbó y Alsina."No teníamos idea del aumento de las naftas. Me enteré cuando vine a cargar. Creo que mi moto tiene un tanque con capacidad para más de 3 litros. Si lleno el tanque, ahora que estoy trabajando desde mi casa, uso menos la moto y gasto casi nada", dijo una motociclista.Una automovilista contó que "cargo poco, solo para andar en la semana. Me enteré del aumento en el precio de la nafta. Venía esperanzada con el descuento para empleados de salud, pero no lo hacen en esta estación, sino en otras. Es un beneficio de un 15% menos. Solo es en las FULL. Nos trasladamos de forma continua y era buena la idea del beneficio".