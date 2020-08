El empresario Alejandro Di Palma, responsable de una de las estaciones de servicio Shell de la capital entrerriana, indicó que hubo un incremento de "entre el 4,5 y el 5,3 por ciento" en el valor de los combustibles y afirmó que "el precio relativo no ha variado" en cuanto a la diferencia entre Buenos Aires y las provincias.En declaraciones al programade, manifestó que "la nafta súper tiene un 9,7 por ciento de diferencia con respecto a CABA, es decir unos cinco pesos por litro"."No llegamos al 50 por ciento de las ventas y esto no va a mejorar nuestra situación, sino todo lo contrario", opinó. Y consideró "un exceso" los controles para sacar los vehículos de la calle, "lo que tiene su correlato en la situación económica. El tipo que no se mueve, no compra".