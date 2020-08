Lucha contra las langostas en el norte del país que arrasaron con montes

Al mismo tiempo, hoy en Santiago del Estero realizamos un #control de una manga de langostas en 250 has, de las cuales 140 fueron aplicaciones aéreas. La misma se encuentra en la zona de Fernández. pic.twitter.com/79q7UcHbAP — Senasa Argentina (@SenasaAR) August 14, 2020

#Alerta #Langosta ???

Situación de la plaga en #Salta y #Santiago del Estero. Continuamos trabajando de forma coordinada junto a los gobiernos provinciales y los productores. pic.twitter.com/6hRJqAQBe8 — Senasa Argentina (@SenasaAR) August 14, 2020

Las provincias norteñas de Santiago del Estero, Tucumán y Salta mantenían una intensa lucha contra las langostas que hace dos meses ingresaron al país y si bien el avance de esa "plaga voraz y prolífera" no afectó cultivos en forma masiva porque se alimenta en los montes, siguen losmonitoreos en la región, así como el estado de alerta en la Mesopotamia, por donde también pasaron.Así lo indicaron a las corresponsalías de Télam especialistas y autoridades del sector agropecuario, quienes señalaron que estos insectos que pertenecen al tipo langosta migratoria sudamericana Schistocerca cancellata ingresaron a mediados de junio desde Paraguay y se mueven de norte a sur porque los vientos son cálidos.En Santiago del Estero fue eliminada el 80% de una manga de langostas mientras que en Entre Ríos luego de las fumigaciones se redujo la plaga de 400 millones de individuos a 60 millones aproximadamente.En Córdoba, la secretaría de Agricultura provincial informó que en la última semana se vio un ingreso muy reducido de langostas en el norte del distrito y al parecer la manga se dirigía a Santiago del Estero.De todas formas, la Secretaría indicó que se preparan para una posible nueva entrada y si bien afirmaron que no cuentan con datos precisos de los daños causados, aseguraron que "no hubo muchos".Técnicos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Córdoba remarcaron que "no se han registrado oficialmente daños en cultivos con el ingreso de la langosta de esta semana a la provincia. Lo que no significa que no haya habido, sino que no se han denunciado ni registrado".En Santa Fe, hubo una manga de langostas de varios kilómetros el 17 de junio, que según el Senasa ingresó por el norte de la provincia tras pasar por zonas de Paraguay, Formosa y Chaco.Debido a la voracidad del insecto, los productores de trigo dieron la voz de alarma, ya que es un cultivo susceptible de ser arrasado, al igual que las avenas y pasturas para animales. Sin embargo, no se registraron grandes daños en territorio santafesino, ya que las langostas se alimentaron de pastos naturales en el monte.Fuentes del Senasa Santa Fe indicaron que es difícil detectar a las langostas cuando hay montes y pastizales, como es característico del norte santafesino, y, también, por la rapidez de sus desplazamientos, ya que pueden viajar cerca de 100 kilómetros al día.En la zona de la ciudad santiagueña de Fernández, y luego de que la manga de langostas que volaba por la provincia se pudo georreferenciar, el viernes con aviones y turbosoplantes terrestres se hizo la pulverización para eliminarlas.Claudia Torchán, ingeniera del Área Protección vegetal Senasa, con sede en Quimilí, dijo a Télam que "hasta ahora fue exitoso y efectivo, porque una gran cantidad murieron y se espera que no se vuelva a formar la manga"."Fue un trabajo articulado entre el Senasa, Agencias de Desarrollo, Agricultura del Gobierno de la Provincia y productores privados, y esta articulación público-privada es fundamental para que se pueda efectivizar un tratamiento", acotó.De acuerdo a los registros, Torchán detalló que "otra de las mangas que estaba al sur de la provincia pasó a Córdoba" y mientras que la restante "estaba en el norte de Santiago pero hasta el momento no tenemos informes, sabemos que anda dando vuelta por ahí, pero no la hemos localizado aún".Asimismo, explicó que "van muriendo bastantes langostas, aunque todavía no sabemos si se disolvió o no la manga porque era muy grande, ya que si quedan pueden volver a formar la magna, eso lo sabremos en los próximos días".Consultada sobre posibles daños, dijo que sólo tienen registro que en la zona de riesgo, entre las localidades de Fernández, Simbolar y La Cañada, donde las langostas "bajaron y estuvieron comiendo alfalfa antes del frío, porque dos días estuvieron quietas por el frío y luego cuando hizo calor, tomaron vuelo y la volvimos a encontrar, por eso se ha podido determinar el lugar de asentamiento y se pudo hacer el tratamiento".En Tucumán, una manga que ingresó el fin de semana desde Salta se encontraba hoy en la zona de El Cajón, en el departamento de Burruyacu, al norte de la provincia y el daño causado "tiene un impacto menor porque se encuentra en los montes y las langostas tienen alimentos", explicó a Télam José Luque, coordinador de protección del Senasa Noa-Sur.El daño a los cultivos "no es importante a nivel global, aunque puede afectar más a algunos sectores de manera individual", de acuerdo a lo expresado por el funcionario del Senasa, quien destacó que "estamos monitoreando su desplazamiento y en este momento se encuentra en una zona de monte de difícil acceso para combatirla, pero como tiene alimento no se está desplazando".Luque explicó que este tipo de langosta sudamericana se mueve de norte a sur porque los vientos son cálidos y remarcó que "esta plaga es voraz y prolifera, pero como se alimenta de todo lo verde de origen vegetal que encuentra en su camino no hay riesgos para las personas ni para los animales".En Corrientes, las langostas estuvieron un mes en distintas zonas y tampoco dejó daños en la producción agrícola, aseguró la directora de Producción Vegetal local, Mariela Pletsch, quien dijo a Télam que "se realizaron controles aéreos y terrestres y aplicaciones fitosanitarias y en total en la provincia se redujo un 20% de la manga"."La manga de langostas tiene una extensión de 10 kilómetros, con 48 millones de individuos", precisó.Y, agregó que "las langostas salieron de la provincia el 19 de julio tras estar casi un mes" en las localidades de Goya, Perugorría, Curuzú Cuatiá y Sauce.Pletsch remarcó que para la eliminacion de la plaga, se trabaja "con equipos técnicos Senasa y del Ministerio de la Producción de la provincia".La funcionaria precisó que la manga "no estuvo en la zona productiva agrícola y no se registraron daños en las plantaciones ni en las zonas hortícolas de invernaderos" aunque aún Corrientes continúa en situación de "alerta".A Entre Ríos, las langostas llegaron a finales de junio al noreste provincial, donde durante más de un mes hubo labores para controlarlas y se las redujo en un 85%, aunque quedan remanentes en "pequeños grupos que no representan un riesgo inmediato", aseguró la Federación del Citrusprovincial (Fecier).Por su parte, el Senasa local determinó que la provincia se mantiene en "estado de amenaza", por lo que federaciones, organizaciones, productores rurales y organismos continúan los monitoreos e identifican sitios donde se encuentran.Según la Fecier, la manga ingresó a Entre Ríos con cerca de 8 kilómetros de largo por 1 kilómetro de ancho y unos 400 millones de ejemplares, pero tras las fumigaciones se redujo a unos 60 millones. La fumigación aérea y terrestre se concentró en nueve establecimientos agropecuarios cercanos a la ruta nacional 14, entre los kilómetros 296 y 298, en el noreste de Entre Ríos.En tanto, en Chaco, fuentes del Ministerio de Producción provincial informaron a Télam que el Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria local no notificó en los últimos días a las autoridades ningún caso de mangas de langostas en la provincia.