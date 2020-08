Temporada turística en verano: "Vamos a tener una nueva normalidad"

Osvaldo Cabrera, desde la Asociación Hotelera Gastronómica de Paraná

Desde el Ministerio de Turismo nacional ratificaron este martes que se podrá llevar adelante la temporada de verano en el país y que, para ello, se deberán aplicar diversos protocolos elaborados para la gastronomía, hotelería y agencias de viajes.Así lo informó Yanina Martínez, secretaria de Promoción Turística, al participar del reporte diario que emite la autoridad sanitaria, quien en ese sentido señaló que la apertura de la actividad debe hacerse con reparos para que no suceda como en Jujuy, que "fue una de las primeras (provincias) en abrir la actividad y tuvieron que dar marcha atrás"., expresó a: "Celebramos el anuncio que se ha dado hoy, pero no podemos dejar de reconocer la realidad que hoy tenemos con la pandemia, es una realidad que vamos escribiendo día a día. Nadie nos puede asegurar como vamos a estar de acá hacia adelante"."Prácticamente semana a semana vamos teniendo reuniones y vamos habilitando actividades de acuerdo a los informes de epidemiología. La actividad madre que nos agrupa Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) ha trabajado siempre en los protocolos que agrupan a hotelería y a gastronomía. Desde ahí se han presentado los protocolos en todas las provincias y en los municipios, y eso es lo que nos ha permitido en forma paulatina, habilitar la actividad. También se van actualizando de acuerdo a los nuevos conocimientos que se van adquiriendo y a la experiencia en cuanto a lo que es el virus", puso relevancia."Si bien se ha anunciado que va a haber una temporada de verano, permanentemente se aclara que no vamos a tener una normalidad como teníamos en años anteriores. Seguramente con los protocolos, habrá distanciamiento, vamos a trabajar en un transporte mucho más particular, distintas medidas para poder sostener la actividad", resaltó Cabrera.En las reuniones familiares que se llevan adelante en los domicilios particulares, "no se respetan los protocolos, uno se relaja mucho más, y es donde han surgido mayormente los contagios. Por eso se habilita la gastronomía: uno viene a los establecimientos, están cuidados, se respetan los protocolos, se respeta el distanciamiento y en función de eso, es que se invita a que cuando haya algún evento, vengan a los distintos establecimientos que se los va a estar cuidando", indico Cabrera.Por su parte,, en diálogo con, opinó: "Es un aliciente, es una esperanza. Esperemos que se den todos los pasos y llegado ya el verano, tengamos la posibilidad de abrir la mayoría de los establecimientos"."No será fácil, tendremos que aprender a convivir en estos nuevos tiempos, debemos ser responsables no solo los trabajadores, sino también cuidar a los clientes. Y también es muy importante lo que se haga desde el municipio y la provincia en función el turismo. Tenemos que garantizar a quiénes nos visiten una ciudad y una provincia sana, que sea saludable para que pidan visitarnos tranquilamente. Se está trabajando en eso, tanto desde el Ente Mixto de Turismo de Paraná, como con el Ministerio de Turismo de la provincia. Estamos viendo los protocolos que van a ser exigibles ene se tiempo y fundamentalmente viendo la posibilidad de invitar a todos los argentinos a que nos visiten, garantizando el tema de la salud", aportó.De la misma manera, y ante la consulta aseveró: "Se ha ido dando la apertura, no en la intensidad que nosotros pretendíamos, pero en el horario de 7 a 19 se ha visto presencia fundamentalmente en la zona céntrica. En los locales que antes abrían después de las 18 horas, eso no se puede dar, por eso seguimos insistiendo con que se dé esa posibilidad, cuidando todos los protocolos. En nuestros locales gastronómicos, les damos la garantía de que van a estar cuidados". El pedido realizado es "extender los locales gastronómicos hasta las 23, en esta temporada en que aún no hace calor", contó, pero al mismo tiempo dijo que "vamos paso a paso, la posibilidad de abrir por 12 horas ya es un aliciente".