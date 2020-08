El dólar turista subió y se acercó a los $101

Luego de un fin de semana largo por el feriado de este 17 de agosto, la plaza cambiaria retomó este martes su actividad y el dólar volvió a cotizar en alza mientras el mercado digiere las declaraciones en relación al límite de compra de compra de u$s200 mensuales para los ahorristas y en momentos en que se observa con preocupación el nivel de reservas del BCRA.



El dólar "turista" o solidario subió 19 centavos a $100,80, en agencias de cambio y bancos de la city porteña de acuerdo al relevamiento de Ámbito, tras haber registrado el viernes su primera caída después de diez ruedas. Fue en sintonía con el minorista que avanzó 15 centavos a $77,54.



Tras el acuerdo para reestructurar la deuda en dólares bajo ley extranjera, el Gobierno busca imprimirle incentivos a las inversiones en pesos.



La cotización del Banco Nación ascendió a $77,50 mientras que en el canal electrónico se consiguió a $77,45.



En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa ascendió 24 centavos a $73,40 en línea con la postura de venta del Banco Central, quien compró u$s30 millones (según fuentes de mercado) al tiempo que mantuvo su estrategia de corregir el tipo de cambio compensando los días de inactividad por el fin de semana largo en una magnitud algo más elevada que la del lunes pasado.



En los últimos días, tanto el presidente Alberto Fernández como la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, expresaron dudas sobre la continuidad del permiso para que las personas puedan comprar hasta 200 dólares mensuales.



Pero desde el Ministerio de Economía descartaron un endurecimiento de las restricciones y estimaron que el mercado de cambios se estabilizará cuando concluya el canje de deuda, a principios del próximo mes.



"Las contradicciones del Gobierno en cuanto al dólar ahorro no hacen más que estimular la compra en el (mercado) 'blue' y alternativos. Creer que por la compra del dólar ahorro seguirá la caída de reservas cuando no existe una presión para la liquidación de las agroexportaciones es ver la realidad de manera parcial", dijo el economista Gabriel Monzón.



En la rueda de hoy, la divisa norteamericana mostró una tendencia algo más débil que en las jornadas precedentes, producto de una mejora en el flujo de la oferta genuina. Los precios volvieron a oscilar dentro del rango de fluctuación determinado por la regulación oficial.



Los máximos, anotados en $ 73,40, coincidieron nuevamente con la cota superior de la banda de cotización fijada por el Banco Central y se mantuvieron en ese nivel durante casi todo el desarrollo de la sesión. La fluidez de los ingresos privados permitió un abastecimiento de los pedidos de compra sin que fuera necesaria la intervención oficial. Por el contrario, la autoridad monetaria formalizó operaciones de compra, absorbiendo el excedente disponible al tiempo que defendió los mínimos de hoy en $ 73,39.



El volumen operado en el segmento de contado ascendió a u$s183,876 millones, mientras que fuentes privadas del mercado estimaron que el saldo positivo del BCRA estuvo en el orden de los u$s30 millones.



La inactividad del lunes, de esta manera, no se tradujo en un aumento significativo del volumen negociado en el mercado, que hoy volvió a ubicarse por debajo de los u$s200 millones, un promedio diario que contrasta con los mejores registros del año anterior.



"El BCRA extiende la validación de un constante y gradual deslizamiento mayorista, en medio de versiones sobre futuras decisiones cambiarias. A pesar de ello, los dólares financieros responden con mayor calma, tras llegar a testar los $130, a la espera de señales económicas que permitan anticipar cómo finalmente se administrarán las renovadas presiones sobre las reservas", destacó el economista Gustavo Ber.



Desde Invecq, destacaron que "la pérdida de reservas internacionales sigue siendo una de las preocupaciones más relevantes del Gobierno (...) En la primera semana de agosto, la venta fue por un total de u$s477 millones, acelerando la velocidad de ventas en relación al mismo período del mes inmediato anterior".



"Esta dinámica peligrosa de pérdida de reservas preocupa a las autoridades del BCRA y se estaría analizando alguna modificación en el acceso a los u$s200 mensuales de ahorro", agregó. Dólar bursátil Los tipos de cambio registraron nuevas subas en el inicio de la semana luego de que el Gobierno presentó su oferta revisada de reestructuración de bonos a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) y confirmó que los acreedores tienen hasta el 28 de agosto para aprobar el acuerdo.



El CCL -que surge de la compra y venta de bonos o acciones en la bolsa- subió un 1,8% ($2,26) hasta los $129,06, por lo cual el spread con la cotización mayorista cerró en el 75,8%.



En simultáneo, el dólar MEP, o Bolsa -similar operación a la del CCL pero dentro del país- ascendió un 1,2% ($1,47) hasta los $125,69, con lo cual la brecha con el oficial se ubicó en el 71,2%. Dólar blue El dólar blue cerró estable a $132, según un relevamiento de Ámbito en cuevas del microcentro porteño, por lo que la brecha con el dólar oficial se mantuvo por debajo del 80%.



La distancia entre ambas cotizaciones se ubica al 79,8%, tras rozar el 95% a fines de julio, y alcanzar un máximo de 104% a mediados de mayo.



Desde que inició la cuarentena, el blue acumula un alza de $47,50 (desde los $85,50 del 20 de marzo), producto, entre otras causas, de mayores restricciones, no sólo en el Mercado Único y Libre de Cambios, sino también para las operatorias con el dólar CCL y el MEP. Tasas El Banco Central (BCRA) mantuvo sin cambio la tasa del 38% en una subasta de Letras de Liquidez ('Leliq') a 28 días de plazo, dijeron operadores.



Añadieron que la autoridad monetaria colocó $286.379 millones de pesos (unos u$s3.901 millones). Dólar en el mundo El índice dólar tocó el martes un mínimo no visto en más de dos años, debido a que los efectos del actual programa de estímulo de la Reserva Federal debilitaban al billete verde por quinta sesión consecutiva e impulsaban a los índices bursátiles de Estados Unidos a máximos récord.



Aunque el dólar suele funcionar como inversión de refugio en momentos de crisis, ha caído dramáticamente desde que la Reserva Federal intervino en los mercados financieros para mantener la liquidez en medio de la pandemia del coronavirus.



Los programas de la Fed han llevado a los activos de riesgo a máximos históricos y han reducido la demanda por refugio, a pesar de que datos económicos muestran un panorama sombrío para la recuperación de Estados Unidos.



El índice dólar cedía un 0,54% a 92,314, tras caer a 92,124, su menor nivel desde mayo de 2018. Contra el euro , la divisa estadounidense también tocó su menor nivel desde mayo de 2018 a 1,197 dólares.



Ante la moneda japonesa, el billete verde caía a un mínimo de dos semanas de 105,27 yenes por dólar.



"Es la Fed, es toda la liquidez que se está inyectando al mercado", dijo Greg Anderson, jefe global de estrategia cambiaria de BMO Capital Markets, sobre la caída del dólar.



Un nuevo repunte de las acciones tecnológicas brindó un escenario positivo para los mercados y llevó al índice S&P 500 a un máximo histórico, superando el récord que marcó el 19 de febrero y subrayando aún más la desconexión entre el mercado de valores y los datos económicos de Estados Unidos.



Anderson señaló que la debilidad del dólar el martes no fue resultado de la publicación de datos, sino de una tendencia a la baja que ha ido ganando impulso.



"Una vez que la tendencia del dólar estadounidense se afianza, es como intentar darle la vuelta a un portaaviones, es difícil de hacer. Y creo que la tendencia está afianzada", dijo. Futuros y reservas En el mercado de futuros ROFEX, se operaron u$s265 millones. Los plazos mostraron leves bajas. Agosto finalizó con una tasa de 30,22% y septiembre a 39,78% TNA. Fin de año a $ 85,70 con una TNA de 45,31%. Las posiciones de contratos abiertas, totalizaron la suma de u$s4.858 millones.



Mientras tanto, las Reservas Brutas Internacionales aceleraron el viernes su tendencia a la baja y se contrajeron u$s84 millones para culminar la jornada en los u$s43.124 millones.