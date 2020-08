Banco Nación suspendió la atención en Crespo por contacto estrecho de Covid-19

Foto: Desinfectaron sucursal del Banco Nación en Crespo. Crédito: FM Estación Plus

La sede del Banco de la Nación Argentina -Sucursal Crespo- fue desinfectada por un equipo de sanitización, conforme lo establece el protocolo provincial por tratarse de oficinas públicas.



En empleado de la entidad, quien reside en otra ciudad, se encuentra alcanzado por la nómina de "contactos estrechos" de un paciente confirmado para coronavirus en su localidad. El trabajador está cumpliendo el aislamiento preventivo, hasta tanto obtenga un resultado de laboratorio a la prueba de hisopado.



En prevención, la sucursal bancaria de Crespo no atenderá al público durante el martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto.



La recarga de cajeros de Banco Nación será con personal específico

Mediante un comunicado oficial, la entidad hizo saber que "no habrá atención al público en los próximos días por una cuestión de prevención, ante un contacto estrecho con una persona positiva para Covid-19 de la ciudad de Paraná".



Desde la sucursal indicaron que la suspensión de la atención presencial será "hasta que exista un resultado del test que se le realizó al contacto estrecho".



Para tranquilidad de la población, desde la Gerencia se confirmó que "queda garantizada la recarga de dinero en los cajeros automáticos, tarea que se realizará con personal específico que no corresponde a la parte de atención al público del banco".