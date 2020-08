Advierten que "podría faltar leche" en los próximos días por una medida sindical

El Centro de la Industria Lechera Argentina (CIL), que agrupa a las principales productoras lácteas del país, advirtió este lunes que "podría faltar leche" en los próximos días a raíz de la exigencia gremial de recibir un "aporte extraordinario adicional" para las arcas del sindicato que agrupa a los trabajadores del sector.



Según el CIL, "pese a los reiterados esfuerzos de las empresas, demostrados en las numerosas ofertas hechas en la mesa de negociación, los líderes sindicales de ATILRA mantuvieron su postura inflexible en torno a un pedido de aporte extraordinario adicional de 16 mil pesos por cada empleado y a las cuentas generales del sindicato sin un fin específico".



"Esto representaría casi 400 millones de pesos en unos pocos meses, que se suman a los aportes convencionales y legales que las empresas ya vienen realizando, y a otro aporte al sindicato que si bien en su origen fue considerado extraordinario, nunca pudo ser discontinuado a pesar de que año a año las empresas han planteado su necesidad de eliminación por la falta de justificación y el gran impacto que tiene en los costos de la industria", explicó el Centro.



El CIL afirmó que "las empresas lácteas están haciendo un gran esfuerzo para otorgar un aumento al básico del 13,6%, más una suma no remunerativa de 4% en agosto y septiembre, 8% en octubre y noviembre; y 12% en diciembre, lo que implica un incremento total de un 28%".



"Ello satisface el pedido sindical en materia salarial, y supera a la mayoría de los acuerdos paritarios firmados en este año", destacó el centro.



Incluso -afirmó- "se llegó a mejorar sustancialmente la oferta respecto del aporte extraordinario para el financiamiento de la obra social OSPIL, pero la postura inflexible del sindicato en este último punto hace que no prospere la negociación".



Finalmente, desde el CIL señalaron que "el sector lácteo viene sufriendo en estos dos años un descalce negativo entre el aumento de sus costos y los aumentos de precios permitidos, esto en un contexto de pandemia que nos obliga, como sector esencial, a seguir abasteciendo a los consumidores".



"Llamamos a todos los actores para que prime la cordura y no falten los alimentos en la mesa de los argentinos", concluyeron.