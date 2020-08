Gualeguaychú dejaría de percibir más de $650 millones si no tiene carnaval

La primera piedra la lanzó el médico de la ciudad Federico Gini Cambaceres. Aseguró que se trata de una opinión pura y exclusivamente personal, aunque lanzó: "Tenemos que imaginarnos un verano sin turismo".



Con Gualeguaychú en la categoría "transmisión por conglomerado", el médico advirtió que el mes de agosto será uno de los más complicados. Con este panorama, el pediatra y neumonólogo opinó que si "en el AMBA tienen una gripe, nosotros tenemos un resfrío".



El diario El Día consultó a Diego Fernández, quien sigue paso a paso los números económicos del Carnaval del País para conocer cuál sería el impacto de perder una temporada sin la mayor fiesta de la ciudad.



Si tenemos en cuenta las cifras del último verano, el Carnaval del País vendió 104.523 entradas generales. Esta cifra no contempla los tickets en promoción para el público local, ni tampoco los menores, ni invitaciones.



Fernández explicó que desde su estudio realizan un balance de la riqueza que genera el Carnaval en la ciudad; esto implica no sólo el valor de las entradas sino muchos otros factores.



En este sentido, el contador indicó que el turismo gasta en gastronomía, hotelería y compras en general. Todas estas variables suman un total de 657 millones de pesos que ingresan a la ciudad entre mediados de enero y mediados de marzo.



Las ganancias de los clubes



La cantidad de entradas de adultos vendidas durante la temporada 2020 creció un 18 por ciento con relación al 2019.



Sumando los costos de inversión de las tres comparsas y los gastos de la puesta en escena de las diez noches, la Comisión del Carnaval estimó un costo total de 60 millones de pesos.



En cuanto a las promociones, el contador Diego Fernández señaló que actualmente se apuesta a las redes sociales y no tanto a los medios de comunicación tradicionales.



Para la próxima edición, y aunque nada esté definido aún, ya se comenzó con esta difusión en búsqueda de nuevo público.



En cuanto a la permanencia del turista en Gualeguaychú, Fernández informó a ElDía que el 92,42% de los turistas se queda en Gualeguaychú entre 1 y 5 días; mientras que el 46% lo hace sólo por un día; es decir, viene solo al Carnaval y se va en la misma noche.



Estos turistas que visitaron Gualeguaychú gastaron en promedio, entre 2818 y 3636 pesos por persona, por día.



Las ganancias de cada temporada se vuelcan directamente a las comparsas y escuelas de cada club.



En la última edición, los fondos se distribuyeron de la siguiente manera:



Primer premio: Ará Yeví del Club Tiro Federal: 21,95 millones de pesos.



Segundo premio: Papelitos del Club Juventud Unida: 19,44 millones de pesos.



Tercer premio: O`Bahía del Club Pescadores: 19,44 millones de pesos.



Cuarto premio: Marí Marí del club Central Entrerriano: 6,5 millones de pesos.



Quinto premio: Kamarr del Centro Sirio Libanés: 5,8 millones de pesos.



Estos fondos vuelven a la ciudad reinvertidos en obras, deportes e instituciones educativas. El Carnaval no es sólo fiesta; también engloba a cientos de puestos de trabajo, artistas, maquilladores, bailarines, y músicos.