Cecilia Todesca pronosticó que la negociación con el FMI "no va a ser fácil"

Así lo indicó la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, quien aseguró que se trata de "una discusión importante porque se le debe 44 mil millones de dólares al FMI".



Afirmó que esa deuda se encuentra dentro "en un conjunto de desgracias" que dejó el Gobierno de Mauricio Macri y su "vencimiento está concentrado básicamente en dos años, 2022 y 2023".



"Es un montón de plata. La Argentina no tiene el dinero para devolver esa deuda y hay que sentarse a negociar", analizó en declaraciones radiales.



En ese sentido, pronosticó: "No va a ser fácil, pero es uno de los puntos que tenemos que resolver para poder movernos hacia adelante".



"Desde la campaña, el diálogo con el Fondo Monetario ha sido muy bueno. El diálogo es amable", enfatizó la funcionaria.



A su vez, resaltó: "Hemos podido decir lo que nos parecía que no funcionaba del programa con el Gobierno anterior. Hemos puesto nuestras críticas sobre la mesa".



Consideró que el organismo multilateral tiene "una cajita de herramientas con la que se sube a un avión" y "pretende solucionar cualquier problema que se presente, ignorando estructuras productiva, mercado de trabajo, historia de cada uno de los países".



"Tenemos un entendimiento de cómo funciona la economía argentina y qué cosas podrían dar resultados y qué cosas no", apuntó la vicejefa de Gabinete.



En tanto, la economista sostuvo: "Nos vamos a sentar en esa mesa con nuestra caja de herramientas, que probablemente difiera de la del Fondo Monetario".



Las declaraciones de Todesca respecto del FMI se dieron luego de que días atrás el presidente Alberto Fernández aclarara que la Argentina "no está en condiciones de aceptar condicionalidades" del Fondo.



NA