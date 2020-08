Fernández dijo que está "en estudio" restringir compra de 200 dólares por mes

El presidente Alberto Fernández dijo que el Gobierno tiene en estudio la posibilidad de restringir la compra de 200 dólares por mes y anticipó que lo analizará este sábado en una reunión con el ministro de Economía, Martín Guzmán.



"La gente compra 200 dólares por mes y eso genera una demanda muy grande de pequeños ahorristas. Hoy por hoy es un problema esos pequeños ahorristas. No son sumas tan importantes, pero son un problema, 200 más 200 más 200...", dijo el Presidente en declaraciones a radio La Red.



Al se consultado sobre la posibilidad de restringir esa compra, el mandatario dijo que "lo vamos a ver, lo estamos estudiando" y anticipó que en el transcurso del día mantendrá en Olivos una reunión con Guzmán: "Son cosas que tenemos que hablar", dijo.



Ademas dijo que "mucha gente que recibe el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) lo convierte en dólares, no para especular sino para que no se deteriore el ingreso".



Télam.