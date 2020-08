Dólar turista cayó por primera vez en 10 ruedas: El CLL y MEP bajaron 2,6%

El dólar "turista" o solidario registró este viernes su primera caída en diez ruedas al ceder cuatro centavos y cerrar a $100,61, aunque avanzó en la semana 63 centavos, en agencias de cambio y bancos de la city porteña, de acuerdo al relevamiento de Ámbito.



El billete había caído por última vez el 29 de julio. Otro hecho para destacar es que esta semana -específicamente, el lunes- el "turista" superó por primera vez en su historia los $100; mientras que el jueves tocó su máximo nivel en $100,65.



La cotización del Banco Nación terminó a $77,25 mientras que en el canal electrónico se consiguió a $77,20.



En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa ascendió 39 centavos a $73,16 en la semana, corrección más baja del dólar desde la segunda semana de julio pasado. Sucedió luego de que este viernes subió cinco centavos en línea con la postura de venta del Banco Central (fueron cerca de u$s50 millones, según operadores).



Como siempre sucede, los máximos se anotan con las primeras operaciones pactadas, en esta oportunidad en $73,16, cinco centavos arriba del final previo. Las ventas oficiales fueron abasteciendo los pedidos de compra que no tuvieron contraparte suficiente del lado de la oferta genuina, pero siempre en los valores de venta fijados por la autoridad de control.



La actividad oficial también se mantuvo en los distintos segmentos de los mercados de futuros con ventas que dieron cobertura apropiada para el desarme de algunas posiciones, con ingresos de divisas en el sector donde operan los bancos y empresas.



La estrategia de regulación oficial acható la curva de devaluación con correcciones diarias que estuvieron por debajo de las efectuadas en las semanas anteriores.



En este contexto, el volumen operado ascendió a los u$s205 millones.



El lunes próximo no habrá actividad en el mercado local y se especula que el ajuste de los precios el martes tendrá un componente adicional para compensar, como siempre, los días sin operaciones que incluyen el fin de semana.



Los swaps cambiarios sumaron u$s15 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el próximo lunes. Dólar bursátil Los tipos de cambio bajaron hasta 2,4% este viernes, con lo cual terminaron la semana con resultados mixtos, en un clima de cautela dado que los inversores esperan novedades en torno a las negociaciones de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el cierre definitivo del acuerdo de reestructuración de deuda soberana en 'default'.



Tras superar los $130 en las jornadas previas, el CCL -que surge de la compra y venta de bonos o acciones en la bolsa- cayó $3,42 hasta los $126,80, por lo cual el spread con la cotización mayorista cerró la semana en el 73,3%.



En simultáneo, el dólar MEP, o Bolsa -similar operación a la del CCL pero dentro del país- descendió $1,08 hasta los $124,22, con lo cual la brecha con el oficial se ubicó en el 69,8%.



De esta manera, los tipos de cambio implícitos tuvieron un dispar balance semanal: el CCL ascendió 24 centavos mientras el MEP descendió 43 centavos.



De acuerdo a la consultora Delphos Investment, "las monedas de 'Latam' no vienen operando bien por estos días, a contramano de lo que sucede en Asia. Pueden ser los flujos partiendo de la región ya que actualmente es el epicentro de la pandemia, o simplemente cuestiones locales. O lo más probable, una combinación de ambas".



Durante el comienzo de la semana pasada, el optimismo de los operadores se vio reflejado en la fuerte contracción de los dólares financieros, ante un mayor apetito por bonos y acciones así como apuestas tácticas por vehículos en pesos. Sin embargo, entre el miércoles y el lunes, las cotizaciones mostraron una recuperación en un marco de toma de ganancias en todos los segmentos de activos argentinos. En los últimos días no se exhibió una tendencia muy marcada.



"Las miradas se dirigen hacia las 'brechas', que registran una retracción tras la escalada reciente hasta el 80%, toda vez que los dólares financieros reflejan una mayor cautela inversora frente a los desafíos económicos a enfrentarse", destacó el economista Gustavo Ber. Dólar blue El dólar blue cayó $1 a $132, con lo cual acumuló su tercera baja semanal consecutiva, según un relevamiento de Ámbito en cuevas del microcentro porteño. La brecha con el dólar oficial cayó por debajo del 82%.



La brecha con el dólar mayorista cerró al 81,8%, tras rozar el 95% a fines de julio, y alcanzar un máximo de 104% a mediados de mayo.



Desde la consultora Wise sostuvieron que no hay demasiadas razones para que el dólar blue suba ya que la reestructuración de la deuda ya es casi un hecho, hay un superávit comercial que permite engrosar las reservas, y la actividad económica muestra algunos síntomas de recuperación.



Cabe recordar que, durante julio pasado, se habían producido bloqueos de cuentas bancarias en dólares por parte de bancos ante "movimientos inusuales", efectuados por los "coleros digitales", que utilizaban luego el mercado informal para efectuar el "puré" (comprar en el oficial y vender en el paralelo aprovechando la brecha cambiaria existente). Esta regulación provocó una caída en la oferta de las cuevas.



Desde que inició la cuarentena, el blue acumula un alza de $47,50 (desde los $85,50 del 20 de marzo), producto, entre otras causas, de mayores restricciones, no sólo en el Mercado Único y Libre de Cambios, sino también para las operatorias con el dólar CCL y el MEP. Futuros y reservas En el mercado de futuros ROFEX, se operaron u$s701 millones. Los plazos quedaron prácticamente sin cambios con alzas a partir de enero de 2021. Agosto finalizó con una tasa de 30,52% y septiembre a 39,59% TNA. Fin de año a $85,71 con una TNA de 45,05%. Las posiciones de contratos abiertas totalizaron la suma de 4.609 millones de dólares.



Mientras tanto, las Reservas Brutas Internacionales mantuvieron nuevamente su tendencia a la baja y se contrajeron u$s45 millones para culminar la jornada en los u$s43.208 millones.