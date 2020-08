Se multiplicó por ocho la cantidad de gente que compra el cupo de US$ 200

Afectación de reservas

En enero de este año, 500.000 argentinos compraron dólares para atesoramiento. En julio, ya eran 4 millones los que usaron el cupo mensual de US$ 200 con el recargo del 30% del impuesto PAIS. Y para agosto, datos del mercado indican que la demanda sigue en alza, con picos del 20% de aumento en la primera semana del mes.Un informe de la consultora Libertad y Progreso indica que "el 24,6% de la población económicamente activa compró dólares en junio, cuando en mayo era de sólo el 17,9%". Según la consultora, en mayo compraron dólares oficiales 2,4 millones de personas, con un promedio de US$ 190, mientras que en junio fueron 3,3 millones con un promedio de US$ 193.En este contexto, los analistas se preguntan hasta cuándo será sostenible la sangría de dólares. En julio se fueron por esta vía US$ 875 millones. Y el Banco Central no logra recomponer las reservas.En lo que va de la cuarentena, la autoridad monetaria tuvo que salir a vender dólares todos los meses -excepto junio, cuando logró comprar US$ 600 millones- para abastecer al mercado. En lo que va de agosto ya se desprendió de más de US$ 500 millones.Desde el Palacio de Hacienda, el temor es que esos pesos vayan al dólar blue y eso incentive aún más la brecha, que ayer tocó el 82% con relación al dólar mayorista. Hoy el blue bajó dos pesos, a $ 131, mientras el mayorista cotiza a $ 77,25.Por su parte, el dólar solidario ya toca los $ 100,70, con la inclusión del impuesto PAIS del 30%.Con 4 millones de personas comprando dólares en julio el impuesto PAIS sumó $ 20.017 millones -41% más que en el mes previo- y acumula $ 67.723 millones en el año.La cuarentena potenció la compra de dólares ya que hizo que los sectores de la población que no tuvieron recortes nominales en sus ingresos pudieran destinar al atesoramiento de billetes verdes los montos que antes gastaban en rubros como esparcimiento y transporte.El otro incentivo que hizo crecer la compra de dólares fue la brecha cambiaria. En lo que va del año el dólar oficial subió 21%, pero el blue trepó 75%. Esto potencia el rulo cambiario: comprar en el oficial y vender en el blue para estirar los pesos. A precios se hoy, ese "puré" permite sacar $ 5.400 por cada 200 dólares. En el pico de la brecha de julio el rulo dejaba una ganancia de $ 7.000 al mes. Fuente: (Clarín).-