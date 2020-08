El noroeste del país está afectado por "cinco mangas" de langostas, advirtió el coordinador del programa del Senasa dedicado a combatirlas, Héctor Medina. Explicó que las mangas están "dando vueltas en Santiago del Estero, Tucumán, Chaco y Salta", y no descartó que puedan movilizarse hacia La Rioja-Catamarca.



En una rueda de prensa, Medina precisó que "en la provincia de Entre Ríos se logró controlar la primera de las plagas de langostas que ingresó en mayo pasado al país, después de haber pasado por Chaco, Formosa, Santa Fe y Corrientes".



El funcionario consignó que "el año pasado hubo una plaga bastante similar en cantidad de insectos pero ahora por el Covid-19 que afecta al personal, los insumos y el control, es más complicado este año realizar acciones".



"La plaga de langostas tiene mucha relevancia desde hace unos 5 años, pero el tema no es nuevo para Argentina ni para la región. Hubo 60 años de calma, en los que la plaga no ocasionaba problemas serios, pero resurgió en el 2015 y este año una manga ingresó por Paraguay el 21 de mayo, y fue controlada en Entre Ríos y ahora hay 5 mangas en el NOA", dijo Medina.



En la conferencia, brindada a periodistas de APeRA, explicó que "la langosta comienza migrar con el viento y tiene un patrón circular", y aclaró que esos insectos, "cuando hay temperaturas frías, biológicamente no se pueden reproducir".



Además, destacó que "el control de langostas es bastante complejo, porque una plaga son agrupaciones de insectos, nubes o enjambres, y es muy complicado hacer un seguimiento para determinar dónde está".



Puntualizó que el Senasa "trabaja con los productores y las provincias, a los que se los trata de avisar antes de que una plaga ingrese" a sus territorios.



Además señaló que una "una manga de langostas tiene una capacidad de 40 millones de insectos en un kilómetro cuadrado y las mangas rondan los 20-25 kilómetros cuadrados por lo que el número de insectos es altísimo".



Asimismo, dijo que "el máximo potencial que tiene una nube de langostas para moverse es de 150 kilómetros" y precisó que este año "hay registros de movimiento de 140 kilómetros en un día".



Medina dijo también que la langosta "se alimenta de cualquier vegetal", precisó que "el viento norte trae altas temperaturas y las langostas bajan a nuestro territorio desde Bolivia y Paraguay", y por ese motivo destacó que ante esa situación "el trabajo debe ser en conjunto, de manera regional".